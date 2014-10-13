Şehre inen PKK'lılar yaralı yakalandı

Diyarbakır'daki Kobanê eylemlerinin bilançosu açıklanırken, iki PKK'lının yaralı olarak ele geçirildiği kaydedildi ve bu kişilerin aracında ele geçirilenler basınla paylaşıldı.

Diyarbakır'da IŞİD'in Kobane'ye saldırısıyla başlayan protesto gösterileri sırasında yaşanan olaylarla ilgili bilanço açıklandı.

Emniyet yetkilileri, 12 kişinin olaylarda yaşamını yitirdiğini, uyuşturcu bağımlısı olduğu belirtilen bir kişinin de kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Olaylarda 49 kişi yaralanırken, 62'si çocuk, 189 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45'inin tutuklandığı, 18'inin adli kontrol kararıyla çıkarıldığı ve 126'sının serbest bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan emniyet yetkililerinden, sokak olaylarını provoke etmek

üzere PKK/KCK örgütünün kırsal alanından Diyarbakır merkezine geldikleri yönünde istihbarat alınan PKK'lıların yakalandığı açıklaması geldi.

PKK/KCK örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren S.Ç. ve C.Ş. isimli mensuplarının, 9 Ekim Perşembe günü Diyarbakır Bağlar Polis Merkezi Amirliği önünde çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Saldırganların kullandığı araçta yapılan incelemelerde, polislere yönelik eylemlerde kullanılmak üzere Lice kırsalından getirildiği tespit edilen 3 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 5 el bombası ele geçirildiği kaydedildi.