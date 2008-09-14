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Şehrazat'a telif yok

Gülben Ergen'den telif isteyen Şehrazat'a, MESAM Başkanı itiraz etti

14 Eylül 2008 03:00

Söz yazarı ve besteci Şehrazat'ın, şarkılarının telifini alamadığı için Gülben Ergen'i mahkemeye vermeye hazırlanmasıyla ilgili konu geçtiğimiz hafta, 'ikinci Kayahan vakası' olarak yorumlanmıştı.

Şehrazat'ın bu tutumuna, en büyük telif kuruluşu MESAM'ın Başkanı Ali Rıza Binboğa karşı çıktı. Binboğa'nın iddiasına göre Şehrazat'ın, Gülben Ergen'le arasında bir sözleşme yok. Bunun için telif istemeye de hakkı yok. Konunun bu nedenle, Kayahan ile Nilüfer arasındaki anlaşmazlıkla benzerliği olmadığını söyleyen Binboğa, "Eğer eser sahibi ile şarkıcı arasında yapılmış bir ticari sözleşme yoksa, eser sahipleri şarkıcılardan konserlerinde şarkılarını okuduğu için bir şey talep edemez. Şehrazat Hanım'ın da böyle bir telif istemeye hakkı yok, çünkü sözleşmesi yok. Konserlerde ya da başka yerlerde okunan şarkıların telifini, bizim gibi telif kuruluşları toplar, kaç kere çalınmış hesaplar ve hak sahibine karşılığını öder" dedi.

Hit şarkıların bestecisi

Besteci ve şarkıcı Fuat Güner de, Şehrazat ve Gülben Ergen arasındaki gerginlikle ilgili, "Eğer aralarında özel bir sözleşme yoksa eser sahibinin telif istemeye hakkı yoktur" şeklinde açıklama yapmıştı. Müzik dünyasına yüzlerce şarkı kazandıran Şehrazat, Gülben Ergen'in "Ben Sana Abayı Yaktım", "Elveda", "Uçacaksın", "Teşekür Ederim", "Fıkır Fıkır" gibi hit olmuş şarkılarının da söz yazarıydı.

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