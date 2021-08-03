Şehrazat ile Farah Zeynep Abdullah arasında "Help Turkey" tartışması: Bana bak kızım, bu işin sonu çok kötüye gider anladın mı!

Türkiye'de devam eden orman yangınları için başlatılan 'Help Turkey' kampanyasını desteklemediğini belirten besteci ve söz yazarı Şehrazat, kendisine tepki gösteren oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a,"Bana bak kızım ben etrafındakilere hiç benzemem! Saygısızlığı da kabul etmem bu işin sonu çok kötüye gider anladın mı!" dedi.

Türkiye’nin farklı illerinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, çalışmaların yetersiz olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, Twitter’dan başlattıkları ‘Help Turkey’ kampanyası ile yabancı ülkelerden Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu. Bu etiket altında 2 milyona yakın tweet atılırken, kampanyaya ünlü isimler de destek verdi. Ancak kampanyaya destek vermeyen besteci ve söz yazarı Şehrazat ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında kampanya nedeniyle gerginlik yaşandı.

Şehrazat Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım” dedi.

Söz yazarının bu paylaşımına oyuncu Farah Zeynep Abdullah cevap verdi. Abdullah, “Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka?” diye sordu.

Şehrazat bu tepkiye “Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem” dedi.

Tartışmanın devamında Şehrazat, Abdullah'a, "Bana bak kızım ben etrafındakilere hiç benzemem! Saygısızlığı da kabul etmem bu işin sonu çok kötüye gider anladın mı!umarım anlamışsındır bana cevap yazmayı da kes ikaz ediyorum seni!! İşine bak" yazdı.