Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen milli basketbolcu Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek.

Beşiktaş'tan sergilediği performansla NBA Draft'ında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'ün ardından bir milli sporcu daha NBA'e gidebilir.

Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers ile NBA yaz Ligi'nde forma giymek için bugün Amerika'ya gitti.