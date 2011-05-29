-ŞEHİT NAM TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN (A.A) - 28.05.2011 - AK Parti'nin Muğla'da düzenlediği mitingden dönerken Milas yakınında geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden iki polis memurundan biri olan Ömür Nam'ın(29) cenazesi, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde toprağa verildi. Ömür Nam'ın cenazesi, İzmir Vilayet binası önünde düzenlenen törenin ardından, Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki evinin önüne getirildi. Cenazenin eve gelişi sırasında, şehit Nam'ın babası İsmail Nam ile kız kardeşi Pelin Nam sinir krizi geçirdi. Nam'ın cenazesi, Yeni Mahalle Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karpuzlu Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Şehit Polis Nam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Valisi Hüseyin Avni Çoş, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Karpuzlu Kaymakamı Mehmet Öztürk, Çine Kaymakamı Celalettin Cantürk, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Karpuzlu Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Çetin Yurt, Aydın Emniyet Müdür Vekili Mehmet Kılınç, Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay ve vatandaşlar katıldı. Polis memuru Ömür Nam'ın kullandığı 44 HR 154 plakalı özel otomobil, Milas-Yatağan karayolunda karşı yönden gelen Ercüment Bütün yönetimindeki 48 LN 638 plakalı araçla çarpışmıştı. Kazada, AK Parti Muğla mitingindeki görevlerinden döndükleri öğrenilen polis memuru Ömür Nam ile aynı araçta bulunan polis memuru Mustafa Tunç şehit olmuş, diğer araçta bulunan sürücü Ercüment Bütün ile Suna Yaldız da yaşamlarını yitirmişti.