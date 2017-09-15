Şehitlikte orman yangını (5)

GELİBOLU YARIMADASI BU KEZ UCUZ KURTULDU

Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında çıkan orman yangını tamamen söndürüldü. 1994 yılında 4 bin 49 hektar alanın kül olduğu şehitliklerin yeşil örtüsü bu kez kurtarıldı. İlk belirlemelere göre aveler, 2.5 hektar zirai alan ve zeytinlik ile yarım hektar ormanlık alana zarar verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yangınla ilgili yaptığı açıklamada, \"Tarihi Alanda Ağdere Şehitliğinde çalışma yapan müteahhidin ihmali sonucu bir kıvılcım ile maalesef yangın başladı. Çok şükür hemen müdahale edilmek kaydıyla daha büyük bir yangına sebebiyet vermeden, alevler çam ormanlarına sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. Bu 3 hektarlık alanında hemen hemen 2.5 hektarında kuru otlar ile birkaç zeytin ağacı oluşturuyor. Yarım hektarlık bir ormanlık alanda zarar söz konusu. Bu kadar küçük çaplı bir yangınla atlatmış olmayı, teselli olarak görüyoruz. Rüzgarın çok olması, çam ormanlarının çok sık olması ve mevsimin de yaz olması sebebiyle korktuk ancak yangının büyümeden kontrol altına alınması hepimizi sevindirdi. Hepimize büyük geçmiş olsun\" dedi.

Öte yandan, yangınla birlikte tedbir amacıyla transit gemi geçişlerine karşılıklı olarak kapatılan Çanakkale Boğazı da trafik, alevlerin söndürülmesiyle normal seyrine döndü.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)