ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BAYRAM

Ramazan Bayramı\'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği\'ni ziyaret eden aileler, şehitlerin mezarı başında dua edip gözyaşı döktü.

Her bayramda olduğu gibi bu bayram da şehit yakınları, sabahın erken saatleriyle birlikte şehitliğe koştu. Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği\'ne gelen aileler, dualar okuyup şehitlerinin mezarına su döktü. Mezarları temizleyen aile yakınları duygusal anlar yaşadı.

\"HER SENE DEĞİL, HER GÜN BURADAYIZ\"

13 sene önce oğlu Şırnak\'ta şehit olan anne, \"Bayramlarımız hep burada geçiyor. Bizi yakanları, Allah da cehennemde yaksın. Göreve gitti bir daha gelmedi. Her sene değil, her gün buradayız, hemen hemen her cuma buradayız\" dedi.

\"HALA ÖZLEMİ İÇİMİZDE\"

Ağabeyi 1993 yılında Van, Başkale\'de terörle mücadele ederken şehit olan Orhan Akbaba ise, \"Aradan uzun yıllar geçti hala özlemi içimizde. Bu duygusallığı her zaman yaşıyoruz. Burnum sızlıyor. Tabii ülke mevzu bahis olunca geri teferruattır, Mustafa Kemal Atatürk Gazi paşamızın söylediği o söz, bizim de askerlerimizin de hep kulağında çınladığını biz biliyoruz. O sebeple o acıyı yaşasak da bundan sonraki süreçte biz artık bundan sonra fazla bir şehit gelmesini istemiyoruz\" dedi.

\"ASIL ONLAR HAKLARINI BİZE HELAL ETSİNLER\"

Şehitliğe ailesiyle gelen İbrahim Hakkı Arslan, Bayburtlu olduğunu belirterek \"İstanbul\'da gidecek yerimiz olmadığı için her bayram birinci günü ailemizle şehitliğe ziyarete geliyoruz. Burada yaşıyorsak şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine şu anda yaşıyoruz. Burada manevi bir hava var. Buraya girdi mi, sanki bir cennet bahçesine girmiş oluyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hani derler ya cenaze namazlarında \'hakkınızı helal ediyor musunuz\' diye asıl onlar haklarını bize helal etsinler, çünkü vatanı onlara borçluyuz\" diye konuştu.

\"MUTLU GÜNLER BİZE ACI VERİYOR\"

1995\'te Tunceli\'de şehit olan Enver Yorulmaz\'ın babası Yusuf Yorulmaz da, \"Asker gitti bayrağa sarılı geldi. Bayramlar bize acı veriyor. Annesi hastalandı. Mutlu günler bize acı veriyor. Tek oğlumdu. Soyumu getirecekti. Baba bekleme dedi, alıştık dedi. Allah nasip ederse gelirim demişti\" diyerek sabaha karşı baskında şehit düştüğünü anlattı. Baba Yorulmaz, \"Vatan sağolsun diyoruz. Her şey vatan için. Allah kimseye evlat acısı vermesin\" dedi.

