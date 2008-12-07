Şehitlikte bayram

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen Sivaslı Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Bahattin Erturhan'ın ailesi, şehitliği ziyaret edenlere şeker ikram edip, kolonya tuttu.



Şehit ailelerine ağlamamaları tesellisinde bulunan Tuğgeneral İnce, "Hiç ağlamayacağız, güleceğiz. Elbette ki üzülüyoruz, onlar yüreğimizden birer parçadır. Onları her zaman için yüreğimizde yaşatacağız. Fırsat buldukça onlar için dua edeceğiz." dedi.



Aktütün'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erturhan'ın mezarını da ziyaret eden

Tuğgeneral İnce, şehidin babası Mehmet, annesi İsmihan Ertuhan ve yakınlarını

teselli etti.



Tuğgeneral İnce, şehidin mezarının başında, "Hepiniz bir araya gelin,

birbirinize destek olun. Böyle olduğu sürece buraları unutmazsınız. Buraları

unutmayacaksınız. Küçükler de sizlerden görecek ki şehitlerimizi her zaman için

hatırlasınlar, onlar da buraya yönelsinler" diye konuştu.



