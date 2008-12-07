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Yaşam

Şehitlikte bayram

Aktütün 'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Bahattin Erturhan'ın ailesi, şehitlikte şeker ikram edip, kolonya tuttu.

07 Aralık 2008 02:00

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen Sivaslı Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Bahattin Erturhan'ın ailesi, şehitliği ziyaret edenlere şeker ikram edip, kolonya tuttu.

Şehit ailelerine ağlamamaları tesellisinde bulunan Tuğgeneral İnce, "Hiç ağlamayacağız, güleceğiz. Elbette ki üzülüyoruz, onlar yüreğimizden birer  parçadır. Onları her zaman için yüreğimizde yaşatacağız. Fırsat buldukça onlar için dua edeceğiz." dedi.

Aktütün'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erturhan'ın mezarını da ziyaret eden
Tuğgeneral İnce, şehidin babası Mehmet, annesi İsmihan Ertuhan ve yakınlarını
teselli etti. 

Tuğgeneral İnce, şehidin mezarının başında, "Hepiniz bir araya gelin,
birbirinize destek olun. Böyle olduğu sürece buraları unutmazsınız. Buraları
unutmayacaksınız. Küçükler de sizlerden görecek ki şehitlerimizi her zaman için
hatırlasınlar, onlar da buraya yönelsinler" diye konuştu. 

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