Şehitlikte alkol alan 3 kişiye CHP'den ihraç

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- CHP\'nin Çanakkale\'deki Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Kocadere kamp alanında düzenlenen Adalet Kurultayı\'nda alkollü içki içtikleri belirlenen 3 kişi bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarılırken, partiden ihraç işlemleri başlatıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından şehitlikte içki içildiğine ilişkin fotoğraf ve videoları ekleyerek, \'Kimin ne içtiğinde değiliz, ama hiç olmazsa mekanın hatırası için şehitlikte yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır\' yazarak paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dün yaptığı açıklamada \"Kurultayı karalama peşindeler\" diyerek tepki gösterirken Turan\'ı Kurultay\'a davet etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çan İlçe Kongresi\'nden Tezcan\'ın açıklamasına yanıt verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı alanda alkol alındığı iddiaları üzerine harekete geçti. Basında yer alan haberler üzerine CHP\'li yetkililere resmi bir tebligatta bulunan Alan Başkanlığı yazısında yasa gereği alanda alkollü içki tüketiminin yasak olduğunu, 25 Ağustos\'ta CHP yetkilileriyle de konuyla ilgili protokol imzalandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

\"Ayrıca alkol tüketimlerine yönelik Tarihi Alan sınırları içerisinde ve kamp alanında, Tarihi Alan\'ın kuralları, hassasiyetleri ve önemi göz önünde bulundurularak daha duyarlı olunması ve alkol tüketiminde bulunanların Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerince tespit edilerek kanuni işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza bildirilmesi hususu ile ilgili resmi yazı yazılarak Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine tebliğ edilmiştir.\"

TEZCAN\'DAN 3 İHRAÇ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün yaptığı yazılı açıklamada Kocadere Kamp Alanı\'nda, alkol aldıklarını belirledikleri parti üyesi 3 kişinin, bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarıldıklarını ve partiden ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. CHP\'li Tezcan\'ın açıklamasında, kampa başlamadan önce 12 madde halinde kamp kurallarının tespit edildiğini, açıklandığını ve kurultay broşürüne de yazıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

\"Bu kuralların 1\'inci maddesi; \'Adalet Kurultayı, Çanakkale Savaşları\'nın geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır\' şeklindedir. Günde yaklaşık 30 bin kişinin katılım sağladığı kurultayımızda bütün katılımcılar bu ruha uygun, şehitlerimize saygılı, adalet kurultayına yakışır tutum ve davranış içinde olmaya azami özen göstermiştir. Buna rağmen bazı sosyal medya paylaşımları ve yayın organlarında, kamp alanında alkol alındığına ilişkin haberler yayınlanması üzerine tarafımızdan derhal araştırma yapılmış ve kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesi dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir. Alkol aldığı tespit edilen bu 3 kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır. Öte yandan bu kişilerin isimleri yarın itibarıyla yetkili kurumlara bildirilecektir. Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve adalet kurultayının ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır. Bütün dikkat ve çabalarımıza karşın ortaya çıkan bu olay nedeniyle üzüntümüzü ifade ederken, bugüne kadar sürdürdüğümüz hassasiyetin bundan sonra da artarak devam edeceğini ve Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi aziz milletimizle paylaşırız.\"

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