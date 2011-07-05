-ŞEHİTLİKLERİN YERİ GPRS İLE TESPİT EDİLECEK ERZURUM (A.A) - 05.07.2011 - Erzurum'da, 97 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olanlar düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Valiliği tarafından organize edilen Sarıkamış Harekatı şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Güneş İlköğretim Okulu önündeki ''Erzurum'un Kahraman Çocukları Anıtı önünde tören düzenlendi. Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış Şehitleri Gönülleri ve AKUT olarak 29. Tümen'in 22 Aralık 1914'te gerçekleştirdiği Narman'dan Bardız'a kadar olan 105 kilometrelik yolu yürüyerek canlandıracaklarını söyledi. Amaçlarının o yolu bir kez daha giderek şehitleri anmak olduğunu ifade eden Sönmez, ''Zaten AKUT geçen yıl iki kez o yolu gitti, belirli yerleri tespit etti. Yolun kenarında, sağda solda 1916 yılından beri hiç ziyaret edilmemiş olan dev şehitlikler var. Onların yerlerini GPRS ile tespit edeceğiz, rapor edip korunmalarını sağlayacağız. Çünkü kaybolmak üzereler'' dedi. O dönemdeki tümenlerin temsilcisi olduklarını vurgulayan Sönmez, ''O şehitlerimiz yolu 2,5-3 günde gitmişler. Şu anda biz 5 gün gibi bir sürede daha rahat bir rota çizdik kendimize. İnşallah 19 kişi yola çıkıp 19 kişi döneceğiz. Ekipte değerli bilim adamları var. 3 kalp cerrahı var, iş adamları var. En gencimiz 17, en yaşlımız 70 yaşında. Şehitlerimizi anmak için yola çıkacağız. Buradan Narman'a hareket edeceğiz'' diye konuştu. Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk de ekibe katılanlara kolaylıklar dilediğini belirterek, ''Hepinize ayrı ayrı hem Erzurum Valisi olarak hem de o şehitlerin torunu olarak teşekkür ediyorum. Organizasyona katkı sağlayanlara da çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum'' dedi. Buradaki törenin ardından Sarıkamış Harekatı şehitlerini anmak için yola çıkan 19 kişilik ekip, Erzurum'un Narman ilçesine hareket etti.