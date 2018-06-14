Şehitliklerde duygu seli

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Ramazan Bayramı öncesi şehtikler, ziyaretçi akınına uğradı.

Ramazan Bayramı arifesinde, mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla dolup, taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Samsun’daki Asri Mezarlığı, Kıranköy Mezarlığı ve Derecik Mezarlığı\'na kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, Kur\'an okuyup dua etti. Bazı vatandaşlar da mezar taşlarına eşarp bağladı.

Garnizon ve polis şehitliklerinde de duygu yüklü anlar yaşandı. Şehit yakınları, mezar başlarında okuduğu dualarla şehitleri andı.

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