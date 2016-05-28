"Şehitlik ulvi makamdır, sizin çocuklarınız da oraya gitse de o şerefe nail olsanız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, şehit ailelerine başsağlığı dileyenlerin, kendi çocuklarının şehit olmasını istemediğini ifade etti.

İzmit'te partisinin il başkanlarının yer aldığı toplantıya katılan Mustafa Kamalak iktidar sahiplerinin ayakta duramayacak şehit anne ve babalarına "Ne mutlu size" dediğini belirterek, "Onlara baş sağlığı dileyenler nedense kendi çocuklarının şehit olmasını istemiyorlar. Hiçbir bakanın, üst devlet yöneticisinin çocuğunun şehit olduğuna dair bu zamana kadar bir habere rastladınız mı?



Şehitlik ulvi bir makamdır, e ne olur birazda sizin çocuklarınız oraya gitse de sizler de şerefe nail olsanız olmaz mı? diyorum. Dünyada makam için VIP listesi hazırlayanlar nedense şehitlik söz konusu olunca çocuklarını oralardan fersah fersah uzak tutuyorlar" dedi.



"Şehit ailelerine başsağlığı dileyenler, kendi çocuklarının şehit olmasını istemiyor"

DHA'nın haberine göre; Kamalak, hiçbir bakan veya milletvekilinin çocuğunun şehit olmadığını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"İktidar sahipleri de 'ne mutlu size' diyor ayakta duramayacak haldeki şehit annesi, şehit babası, şehit yakınlarına. 'Ne mutlu size şehit annesi, şehit babası oldunuz' diyorlar. Elbette şehitlik büyük bir mertebedir. Bizim inancımıza göre peygamberlikten sonra ki en yüksek, en ulvi makamdır.



Onlara başsağlığı dileyenler nedense kendi çocuklarının şehit olmasını istemiyorlar. Hiçbir bakanın, üst devlet yöneticisinin çocuğunun şehit olduğuna dair bu zamana kadar bir habere rastladınız mı Şehitlik ulvi bir makamdır, e ne olur biraz da sizin çocuklarınız oraya gitse de sizler de şerefe nail olsanız olmaz mı? diyorum. Dünyada makam için VIP listesi hazırlayanlar nedense şehitlik söz konusu olunca çocuklarını oralardan fersah fersah uzak tutuyorlar. Terör konusunda iktidar yanılmıştır, yanıldı. Hayır diyebilecek bir iktidar yetkilisi var mı? Çözüm sürecini doğru yönettik diyen var mı? Çözümün yeri TBMM'dir. Oslo, İmralı, Kandil hiç değildi. Zaman bizi haklı çıkardı. Keşke haksız çıkarsaydı zaman bizi. Bir parti genel başkanı söylediği haklı çıktı diye üzülür mü? Ben üzülüyorum."

"Hükümetin yanılmadığı bir konu var mı?"

Hükümetin Ergenekon, Balyoz, çözüm süreci, Suriye ve paralel yapılanma konusunda yanıldığını belirten Kamalak, "Suriye konusunda uyardık. Esedci dediler. 3 milyon Suriyeli kardeşimiz Türkiye'de. Onların nafakasını kim temin ediyor? Millet. 10 küsür milyar dolar harcama yaptıklarını söylüyor iktidar sahipleri. Sanki kendi keselerinden yapmış, bunu maalesef millet ödüyor. Terör konusunda da millet fidan gibi gençleriyle ödüyor.



Bu iktidarın yanılmadığı konu var mı? Ergenekon, Balyoz, çözüm süreci, Suriye, paralel konusunda yanıldı. Yanılmadığı bir konu var mı? Şu an bir takım icraatlarda yine yanılıyor olmasınlar. Bütün bu yanılgıları biraz kamufle edebilmek için Sayın Davutoğlu azledildi başbakanlıktan. İstifa etmedi. Sayın Davutoğlu bu benim tercihim değildi diyor. Yerine Binali bey getirildi. Ahmet Davutoğlu'nun neyi eksikti. Binali beyin nesi fazla?" diye konuştu.