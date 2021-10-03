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Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında arıza

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

03 Ekim 2021 23:05

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı'nda, elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Seferler Topkapı yönüne yapılamazken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri yapılamıyor. Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor.

"Herkes mağdur"

Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi. (DHA)

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