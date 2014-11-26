Şehitlik Camii kapılarını eşcinsellere açıyor



Kısa adı DİTİB olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Şehitlik Camii'nde 8 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan toplantıya Berlin Çalışma, Kadın ve Uyum Senatörü Dilek Kolat da iştirak edecek. Kolat. çeşitli baskılar sonucu 24 Aralık'ta gay ve lezbiyen grupların Berlin Şehitlik Camii’nde Müslümanlarla bir araya gelememelerinin kendinde bir hayal kırıklığı yarattığını ancak diyalog arzusunun kendini kabul ettirmesinden memnun ve gelecekten umutlu olduğunu ifade etti.

İslam ve eşcinsellik hiç de kolay bir konu değil. Yine de yapılan tüm protestolara ve gelen tüm olumsuz açıklamalara rağmen gruplar yan yana ve tartışıyor olmaktan mutlular. Bu da mekandaki atmosfere yansıyor. Kuran’da homoseksüellik nerede ise hiç konu edilmiyor. Panelde konuşan Berlin Şehitlik Camisi Derneği’nin Başkanı Ender Çetin’e göre, yine de İslam dininin alimlerinin nerede ise tamamı eşcinsel bir hayatın haram ve günah olduğu görüşündeler.

'Saygı göstermeyen iyi bir Müslüman olamaz'

Çetin, Kuran’ın aydınlatıcı bir bakış açısı ile yorumlandığında ise eşcinsel komşulara da saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirerek bu saygıyı göstermeyen kişilerin iyi birer Müslüman olamayacaklarını vurguluyor. Panelin eşcinsel katılımcılarından Daniel Worat’a göre ise Çetin’in bu açıklaması yeterli değil. Worat, cinsel tercihi nedeni ile İslam dinine göre günahkar sayıldığı sürece, saygı görmenin kendini mutlu etmeyeceğini belirtti.

Panele izleyici olarak katılan kişilerden biri de, çok sayıda eşcinsel erkeğin toplum baskısı nedeni ile bir kadınla evlendiklerini, çocuk sahibi olduklarını ve gizliden gizliye kendi gerçek cinsel tercihlerini yaşadıklarını ve yakalanma korkusu yaşayan bu insanların homofobiyi körüklediklerini belirtti. Homofobi’nin yalnızca Müslüman gruplara ait bir olgu olmadığı da sözkonusu panelde bir yandan vurgulanırken, diğer yandan Arap ve Türk gençlerinin eşcinselliği çağrıştıran kavramları hakaret olarak, diğerlerine oranla daha fazla kullandıkları vurgulandı.

Temas sorunu

Okullarda konu ile ilgili çalışmalar düzenleyen Siyaset Bilimci Pınar Çetin, bunun biraz da eksik bilgi ve iletişimsizlikten kaynaklandığını savunuyor. Gençlerin eşcinsel biri ile arkadaşlık etmedikleri ya da arkadaşının eşcinsel olduğunu bilmedikleri için bir temas sorunu yaşandığını ifade eden Çetin, insan olarak karşı karşıya gelmeleri durumunda, bazı kavramların zamanla hakaret olarak kullanılmayacağını savundu.

DİTİB üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Berlin Şehitlik Camii, düzenlediği cami turları, seminerler ve toplantılarla diyalog anlamında kendi alanında öncü ibadet yerlerinden biri. Türkiye’de yayın yapan bazı gazetelerin, eşcinseller ile camide diyalog kurulması planlarına karşı yaptıkları yayınlar bu panelin yerinin değiştirilmesine önemli etki etmiş olsa da taraflar diyaloğu sürdürmekten yana. Şehitlik Camii Derneği Başkanı Ender Çetin, medyanın olumlu ve olumsuz anlamda gösterdiği bu ilginin en azından bir şeye yaradığını, eşcinselliğin artık cami cemaatinin yaşlı üyeleri arasında bile tartışıldığını dile getiriyor.