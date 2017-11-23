Şehitlerle ilgili sözleri tepki çeken Nur Yerlitaş'tan açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın katıldığı bir davette kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Nur Yerlitaş tepkiler üzerine yaptığı açıklamada “Sevenlerimin benden sık sık talep ettiği canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin 'şehitler var' yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde 'Ne yapayım Allah Allah istediklerini söylesinler' dedim” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nur Yerlitaş, dün akşam Neslihan adındaki bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Geceden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlitaş, kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Şehitler mehitler aman yeter"

Bir ara Instagram'dan canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, görüntülerde şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor. Konuşma sonrasında ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

"Size yakışmadı yazık"

Ünlü modacının bu görüntülerine takipçilerinden tepki geldi. Nur Yerlitaş'a takipçileri, "Size yakışmadı yazık", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" , "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?" ve "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.

Yerlitaş'tan tepkiler sonrası basın açıklaması

Nur Yerlitaş tepkiler üzerine basın açıklaması yaptı. Nur Yerlitaş’ın açıklamaları şöyle:

"Ben Nur Yerlitaş. Benim hayata bakışımı, duruşumu beni uzaktan yakından tanıyan herkes bilir. Ucuz bir yanıltma taktiğiyle beni tüm sevenlerimin gözünde karalamaya çalışan kötü ruhlar asla sevinmesinler çünkü ben o kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük yüreği olan bir kadınım. Çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur: Sevenlerimin benden sık sık talep ettiği canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin 'şehitler var' yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde 'Ne yapayım Allah Allah istediklerini söylesinler' dedim. Benim bu bir cümlemi alarak yaktıkları bir ateşe beni atmaya çalışan bu kirli kalpli insanların rahatsızlığım sebebiyle düzenli ilaç alıyor olmakla içki içemediğimi unutup elimdeki soda bardağına 'içki' demesi de aynı yozlaşmış zihniyetin ürünüdür. Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez. Allah ıslah etsin onları diyorum ve takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum."