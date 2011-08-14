-Şehitlerin cenazesi memleketlerine gönderildi DİYARBAKIR (A.A) - 14.08.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan 3 askerin cenazesi, memleketlerine gönderildi. Şehit Yüzbaşı Erdal Okul ile şehit erler Yusuf Aktan ve Onur Karakuş için Diyarbakır Asker Hastanesinde tören düzenlendi. Basına kapalı yapılan törenin ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığına götürüldü. Burada yapılan ikinci törenin ardından şehitler, uçakla memleketlerine uğurlandı. Törene, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ile öteki yetkililer katıldı. Bu arada, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, valilikten çıkarken, gazetecilerin Murat Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili sorularını, ''Törene gidiyoruz'' diyerek, yanıtlamadı.