-Şehitlerimizi uğurladık ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan askerler törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Piyade çavuş Yunus Yılmaz için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ile Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, askeri personel, emniyet mensupları ve gaziler katıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve protokoldekiler, camiye gelişlerinde şehit Yılmaz'ın babası Hasan Yılmaz, annesi Gülhanım Yılmaz ve kardeşleri ile yakınlarına taziyelerini ilettiler. Şehit Yılmaz'ın babası Hasan Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ilettikten sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül, cenazenin bulunduğu musalla taşının önüne Hasan Yılmaz ile birlikte yürüdü ve namaz için birlikte saf tuttu. Namazın ardından askerlerin omzunda taşınan şehit cenazesi, top arabasına konuldu. Ailesinin ve devlet erkanının eşliğinde top arabasında bir süre taşınan Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Pursaklar'a götürüldü. Şehit Piyade Onbaşı Mesut Cengiz'in cenazesi, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katıldığı törenle Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler beldesinde toprağa verildi. Askeri uçakla Antakya'ya, oradan da helikopterle Denizciler beldesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlasına getirilen Mesut Cengiz'in cenazesi, daha sonra Şirinyurt Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından şehit Piyade Onbaşı Mesut Cengiz'in cenazesi Çamlık Mezarlığı'na getirildi. Cengiz'in cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine slogan attı. İl Müftüsü Mustafa Sinanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan Mesut Cengiz, burada toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Reşit Ercan, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi. Şehit Ercan'ın cenazesi, ambulansla Elazığ Asker Hastanesi'nden Kovancılar ilçesindeki Merkez Meydan Camisi'ne getirildi. Elazığ Müftüsü Peyami Güngör'ün kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, ambulansa konularak Yarımca beldesindeki evinin önüne götürüldü. Şehit Ercan, daha sonra Yarımca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Piyade Çavuş Birol Elmas'ın (21) cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi. Kocaeli'deki Cengiz Topel Havaalanı'na uçakla getirilen şehit Elmas'ın cenazesi, cenaze aracına alınarak ailesinin yaşadığı Karakamış Mahallesi'ndeki evine getirildi. Anne Mübyen, ağabeyi Sefa, kardeşi Ferdi, kızkardeşi Merve ile teyzesi, şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra askerlerin omuzlarında namazın kılınacağı Karakamış Merkez Camisi önündeki alana getirildi. Elmas'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında Ozanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Piyade Onbaşı Hüseyin Güldal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün de katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz Topel Havaalanı'ndan alınan şehit Güldal'ın cenazesi helikopterle Karamürsel'deki Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. Burada Karamürsel Belediyesine ait cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Yalakdere köyündeki baba evine getirildi. Cenaze törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Vali Ercan Topaca, Yalova Valisi Esengül Civelek, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğankılıç, Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, İl Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur, AK Parti milletvekilleri Fikri Işık, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Mehmet Okur, CHP milletvekilleri Haydar Akar, Mehmet Hilal Kaplan şehidin ailesine başsağlığı diledi. Helallik alınmasının ardından dualar okuyan Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, cenaze namazını kıldırdı. Şehit Güldal, daha sonra toprağa verildi. Jandarma Er Süleyman Kalkan, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü beldesinde toprağa verildi. Şehit Jandarma Er Süleyman Kalkan'ın cenazesi, Süleyman Demirel Havaalanı'na Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla getirildi. Anne Şerif Kalkan, kardeşleri Murat, İlknur, Ayşe ve Burcu Kalkan ile dedesi Süleyman Kalkan tarafından karşılandı. Karşılamada, Isparta Valisi Memduh Oğuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Tekin, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Süreyya Sadi Bilgiç ile protokol mensupları da bulundu. Anne Şerif Kalkan, Vali Memduh Oğuz ve Garnizon Komutanı Tekin'in başsağlığı dileklerini kabul etti. Şehit Süleyman Kalkan için Sücüllü meydanında tören düzenlendi. Buradaki törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Oğuz, Tuğgeneral Tekin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner de katıldı. Törende Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in göz yaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Jandarma Üsteğmen Murat Bek'in cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Şehit Üsteğmen Bek'in cenazesi, Van'dan askeri uçakla Ankara'ya, oradan da helikopterle Yozgat'a getirildi. Murat Bek için, Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda, ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Yozgat Mütfüsü Nuh Korkmaz tarafından kıldırılan cenaze namazına, şehit üsteğmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Valisi Necati Şentürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğur, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, Jandarma Eğitim Komutanı Korgeneral Osman Eker, AK Parti Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Murat Kırkaya, silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Piyade Er Fevzi Kazak'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Şehit Fevzi Kazak için Gaziantep Nuri Maviş Camisi'nde tören düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Caminin çevresindeki birçok binanın Türk bayrakları ile donatıldığı gözlendi. Şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehit Fevzi Kazak'ın özgeçmişi okundu. Şehit Kazak'ın yakınları namaz öncesinde tabuta sarılmak istedi. Şehidin babası Mehmet Kazak ile bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin Kocaeli'de askerlik yapan kardeşi Cuma Kazak, annesi Fatma Kazak'ı teselli etmeye çalıştı. Cenazede duygusal anlar yaşadı. Piyade Onbaşı Yavuz Çoban'ın cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Taşpazar Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehit Çoban'ın cenazesi, burada bir süre bekletildikten sonra, törenin yapılacağı Ulu Cami'ye götürüldü. Ulu Cami'de düzenlenen törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Çoban'ın özgeçmişinin okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Piyade Onbaşı Yavuz Çoban'ın, Türk milletinin bağımsızlığı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canını vermeye hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri ferdi olarak, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak bölgesi 2. Motorize Tabur Komutanlığında bölücü örgüt mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olduğunu söyledi. Aksaray İl Müftüsü Bekir Gülce'nin namazı kıldırmasının ardından şehit Yavuz Çoban'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde Aksaray Şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, sık sık terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Jandarma Komando Er Mehmet Çetin'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Beyerli köyünde toprağa verildi. Jandarma Ege Bölge Komutanlığına ait helikopterle İzmir'den Nazilli Şehir Stadı'na getirilen şehidin cenazesi, stadyumda askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze namazı için Nazilli Koca Camisi'ne getirildi. Şehit er için ikindi namazının ardından, Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Törene şehidin babası Bekir Çetin, annesi Şerif Çetin, ablaları ve ağabeyi, Aydın Valisi Kerem Al, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Gültekin Kılınç, Semiha Öyüş, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Metin Lütfi Baydar, Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit erin cenazesi, Beyerli Köyü mezarlığında toprağa verildi. Piyade er Ahmet Tuncel (21), Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çığır köyünde toprağa verildi. Şehit erin cenazesi, jandarmaya ait helikopterle önce Bitlis Jandarma Komutanlığına, daha sonra Çığır köyü yakınında bulunan Kavakbaşı beldesine götürüldü. Buradan ambulansla köye getirilen Tuncel'in cenazesi, gözyaşları arasında baba evine götürüldü. Evde bir süre bekletilen cenaze daha sonra köy meydanına getirildi. Cenaze törenine katılmak üzere Çığır köyüne gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, burada yaptığı konuşmada, dün Türkiye'de 24 ocağa ateş düştüğünü, şehit Ahmet Tuncel'in de bunlardan biri olduğunu söyledi. Bakan Eker, şehidi toprağa vermek üzere toplandıklarını belirterek, ''Kendisine ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Türkiye'de Kürtler adına bunu yapanlar, Kürtler adına cinayet işlediğini düşünenler ne benden ne Ahmet'ten daha fazla Kürttürler'' dedi. Bakan Eker ve beraberindekiler, daha sonra cenaze namazı için saf tuttu. Daha sonra şehidin toprağa verildiği Çığır köyü mezarlığına giden Bakan Eker, şehidin cenazesine toprak attı. Bakan Eker, şehidin annesi Perihan ve babası Mehmet Baki Tuncel'i teskin etti ve başsağlığı diledi. Piyade onbaşı Fikret Özer için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havaalanı'na getirilen Samsunlu şehit Piyade Onbaşı Fikret Özer ile aynı yerde şehit olan Sinoplu Uzman Çavuş Halil Özdoğru için ilk tören burada gerçekleştirildi. Uçaktan indirilen şehitlerin naaşları askerlerin omuzunda cenaze araçlarına konuldu. Buradan kortej eşliğinde çıkarılan şehit uzman Çavuş Özdoğru'nun naaşı memleketi Sinop'a gönderildi. Şehit onbaşı Fikret Özer'in naaşı ise Büyük Cami'ye getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda taşınan şehit cenazesi, top arabasına konuldu. Ailesinin ve protokol üyelerinin eşliğinde top arabasında bir süre taşınan Özer'in cenazesi, defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Atakum ilçesine götürüldü. Piyade Onbaşı İdris Çam'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Van'da düzenlenen törenin ardından uçakla Kahramanmaraş'a getirilen şehit İdris Çam'ın (21) cenazesi önce merkeze bağlı Döngel beldesindeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesinin getirilişi sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenaze bir süre sonra namazın kılınacağı belde meydanına götürüldü. Şehidin annesi Ümmühan Çam, omuzuna Türk bayrağını alarak ''Güle güle oğlum, yiğidim, aslanım, şehidim mekanın cennet olsun'' diye seslendi. Baba Ali Çam da oğlunun arkasından gözyaşı döktü. Bu arada şehidin kardeşi Mehmet Çam da ağabeyinin tabutu başında asker selamı vererek, kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Müftü Gevher'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omuzunda bir süre taşındıktan sonra belde mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.