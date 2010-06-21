Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurladık

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Mayına basarak şehit olan Kayan Edirne'de uğurlandı

Aydın, şehit Tosun'u son yolculuğuna uğurladı

Başbakan Erdoğan'ın çelengine müdahele

Şehit Onbaşı Derin, Milas'ta toprağa verildi

Şehit Erdem de Zonguldak'tan uğurlandı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki terörist saldırıda şehit olan Jandarma Er Ramazan Erdem, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Ereğli Devlet Hastanesi morgundan dualar eşliğinde alınan şehidin cenazesi Bozhane Camisi'ne götürüldü.Cami önünde ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen çok sayıda vatandaş, sloganlar, alkışlar ve tekbirlerle şehit erin cenazesini karşıladılar.Cenaze merasimine Zonguldak Valisi Erdal Ata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı Tümgeneral Nurettin Kılıç, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın, 3. Jandarma Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Süleyman Yüksel, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Doğan Bozkurt, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Fazlı Erdoğan ve Polat Türkmen, Düzce milletvekilleri Metin Kaşıkcıoğlu ve Celal Erbay, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ile kentteki bazı ilçe belediye başkanları, askeri erkanın yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.Top arabasına konulan şehit Erdem'in cenazesi, ilçe merkezinde askerlerin ve vatandaşların oluşturduğu kortej eşliğinde yaklaşık bir kilometre taşındı.Erdem'in cenazesi, defnedilmek üzere Ereğli'ye bağlı Gökçeler beldesine gönderildi.Şehit erin cenazesi, önce Yeni Mahalle'deki evlerinin önüne, daha sonra beldedeki mezarlığa götürüldü.Duaların okunmasının ardından şehit erin cenazesi defnedildi. Karadeniz Bölge Komutanlığından bir manga asker 3 el saygı atışında bulundu.Törene, şehit Ramazan Erdem'in ailesi, yakınları ile askeri ve sivil erkan katıldı.Hakkâri'deki saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonda mayına basarak şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Kayın'ın cenazesi, Edirne'nin Keşan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Dün (20 Haziran 2010) Hakkâri'den askeri uçakla Çorlu Havaalanı'na getirilen ve ardından Çorlu Askeri Hastanesi'ne konan Mustafa Kayın'ın cenazesi cenaze merasimi öncesi ambulans ile Keşan Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şehit Mustafa Kayın'ın cenazesini burada yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık bir grup ile ailesi gözyaşlarıyla karşıladı.Ailesi, şehidin cenazesinin ambulanstan alınıp evin önündeki masaya konulmasını istedi. Ancak, askeri yetkililer buna izin vermedi. Bunun üzerine anne Sevgi, baba Süleyman ve ağabey Süney Kayın ambulansın içerisine alındı. Şehidin cenazesi, daha sonra evden 1,5 kilometre uzaktaki Yukarı Zaferiye Camisi'ne vatandaşların korteji eşliğinde götürüldü.Camide cenazenin musalla taşına konması sırasında anne Sevgi Kayın baygınlık geçirdi.Cenaze namazını İl Müftüsü Ömer Taşçıoğlu'nun kıldırmasının ardından şehidin cenazesi top arabasına konuldu. Mustafa Kayın'ın naaşı 10 bini aşkın Keşanlı'nın her iki yanında yer aldığı caddeden askeri bando eşliğinde geçirildi. Keşan'ın 22. şehidi Mustafa Kayın, asri mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.Mustafa Kayın'ın cenazesinin toprağa verilmesini babası Süleyman, annesi Sevgi ve ağabeyi Süney Kayın, gözyaşları içerisinde izledi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından tören mangası şehit için üç el saygı atışı yaptı.2. Kolordu Komutanı Korgeneral Necati Özbahadır, şehit Mustafa Kayın'ın tabutuna sarılı Türk Bayrağı'nı şehidin babasına verdi.Törene, Edirne Valisi Gökhan Sözer, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Necati Özbahadır, AK Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Necdet Budak, MHP Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu, TÜ Rektörü Prof. Dr. Enver Duran, Emniyet Müdürü Mehmet Yazıcı, Keşan Kaymakam Vekili ve İpsala Kaymakamı Mehmet Ali Gürbüz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve çok sayıda vatandaş katılırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları çelenk gönderdi.Tepeli Hudur Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun'un cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aydın Bey Camisi avlusuna getirildi.Cenazeyi karşılayan binlerce vatandaş, terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağlayan ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.Bu arada şehidin annesi Müşerref Tosun ile babası Abdullah Tosun'un cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.Duaların okunması ve cenaze namazının ardından Şehit Tosun'un cenazesi, ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce vatandaş eşliğinde Adnan Menderes Bulvarı'nda bir süre askerler tarafından taşındı.Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun'un cenazesi toprağa verilmek üzere merkeze bağlı Tepecik beldesine gönderildi.Cenaze törenine şehidinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AKP milletvekilleri Mehmet Erdem ve Atilla Koç, CHP Milletvekili Fatih Atay, MHP milletvekilleri Ali Uzunırmak ve Recep Taner, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Arif Çetin, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Mehmet Ali Tosun'un cenazesi Aydın Bey Camisi'ndeki törenin ardından merkeze bağlı Tepecik beldesindeki evinin önüne getirildi.Evin önünde yapılan duanın ardından Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi.Bu arada törene katılan vatandaşların AKP binası önünden geçişi sırasında atılan sert cisim küçük yaştaki bir kızın yaralanmasına neden oldu. Yaralıya ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.Cenaze namazından çıkan Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş'a da vatandaşlar tepki gösterirken Vali Coş ile vatandaşlar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.Cenaze namazı öncesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdığı çelenge müdahale eden bir kişi de olay yerinden uzaklaştırıldı.Gedikli Mevkii'ndeki askeri üsse terörsitlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sabahattin Derin'in cenazesi, Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi.Şehit Sabahattin Derin'in cenazesi ilk olarak İsmet Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evine getirildi. Cenazeyi karşılayan binlerce vatandaş, terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağlayan ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.Duaların okunmasının ardından Şehit Derin'in cenazesi, ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce vatandaş eşliğinde törenin düzenleneceği Fatih İlköğretim Okulu'nun bahçesine getirildi.Okul bahçesinde Muğla Müftü Yardımcısı Zekeriya Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Derin, Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze törenine AKP Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, CHP Muğla Milletvekilleri Ali Arslan, Fevzi Topuz, MHP Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Valisi Fatih Şahin, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Üniversitesi Rektörü Şener Oktik, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tümamiral Yalçın Kavukcuoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Salih Karataş, şehidin yakınları ve askeri personel katıldı.Şehit Ramazan Erdem ise Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, toprağa verildi. Cenaze törenlerinde gözyaşının yanı sıra teröre tepki vardı. Cenazelere katılan binlerce kişi pankart ve sloganlarla terörü protesto etti.