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Spor

Şehitlerimiz için Süper Lig ve alt liglerde saygı duruşu yapılacak

İSTANBUL / DHA Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak

05 Ekim 2018 16:44

İSTANBUL / DHA

Batman\'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerdeki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.
Açıklamada ayrıca, \"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah\'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz\" ifadeleri yer aldı.

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