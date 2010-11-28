-ŞEHİTLERİ ANMA GECESİNDE HALAY ÇEKİLDİĞİ İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Kars'ın Sarıkamış ilçesi Belediye Başkanı İlhan Özbilen, bazı medya kuruluşlarında ''Hem şehitleri andılar, hem halay çektiler'' başlıklı haberlerin çıktığını belirterek, olayın yanlış aksettirildiğini söyledi. Sarıkamış Belediye Başkanı Özbilen Beylikdüzü, Beynomo Otel'de yaptığı açıklamada, medyada yer alan halay çektikleri görüntülerin Sarıkamış Şehitlerini Anma Gecesi'nde yaşanmadığını belirterek, halay çekilen gecenin ''Sarıkamışlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi'' olduğunu söyledi. Davet edildikleri programda bütün gecelerde olduğu gibi saygı duruşu yapıldığını belirten Özbilen şunları söyledi: ''Belediye başkanı olarak batı bölgelerine göç eden insanlarımızın organize ettiği Sarıkamışlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi'ne katılarak hemşehrilerimizle anılarımızı tazelemek istedik. Ancak ne hikmetse daha öncede 4-5 yıl önce Kars Valimiz Sayın Nevzat Turhan'ın da suçlandığı aynı senaryo yine tekrarlandı. Üzülerek ifade ediyorum ki, bunu yapan insanlar, dün bu senaryoyu yazanlar, bugün aynı senaryoyu tekrarladılar. Ama ben bu yayınları yaptıranları çok iyi biliyorum. Biz kendi failimizi tanıyoruz. Bunlar 7 yıldır Sarıkamış üzerine aynı hesapları yapıyorlar. Emellerine ulaşamadıkları için belden aşağıya vurmaya çalışıyorlar. Çok büyük yanlış yapıyorlar ve kendi yanlışlarıyla da gelecekte hesap verecekler.'' Katıldığı gecenin Sarıkamış Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin ''Dayanışma Gecesi'' olduğunun altını çizen Özbilen, ''Bize gelen davetiye buradadır. Ancak program başlamadan önce tüm şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sarıkamış şehitleri ile ilgili program 7-9 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılacaktır'' dedi. Özbilen, Sarıkamış Şehitleri Gecesi'ni de yaptıklarını belirterek, o gecenin amacına uygun yaşandığını da sözlerine ekledi.