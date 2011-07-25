-ŞEHİTLERE SON GÖREV GAZİANTEP (A.A) - 25.07.2011 - Mardin'in Ömerli ilçesindeki saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Erhan Gül'ün cenazesi Gaziantep'te, Jandarma Kıdemli Başçavuş Sadık Güllü'nün cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada yaralanarak kaldırıldığı GATA'da şehit olan teğmen Süleyman Özoğlu'nun cenazesi de Balıkesir'de defnedildi. Şehit Jandarma Başçavuş Erhan Gül için memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Çakmak köyü meydanında tören düzenlendi. Anne Beşire Gül, tören alanında oğlunun cenazesinin gelişini beklerken ağıtlar yaktı. Şehit annesi Beşire Gül'ün, ''Oy oğlum, kuzum, ciğerim. Kanı yerde kalmasın. Ben şehit annesiyim ağlamayacağım. Ölüyorlar yerde kalıyor kanları, ölüyorlar yerde kalıyor...Niye böyle yapıyor hükümet, niye öcünü almıyor yavrularımızın. Ben oğlumun öcünü alırım. Şehidim, bebeğim, kuzum. Yanıyorum, içim yanıyor. İki tane oğlum var onlar alırlar öcünü, iki askerim daha var, oğlumun öcünü alacaklar. Oğlum şehit oldu, şehit annesiyim. Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim. Mardin'e gönderin beni silahını bana verin. Nasıl kıydılar oğluma'' diyerek ağıtlar yakması cenazeye gelenleri duygulandırdı. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin eşi Zeynep de cenazenin önünde yer aldı. Cenazeyle birlikte bir süre yürüyen Zeynep Gül'ün ayakta durmakta zorlandığı gözlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AK Parti ve CHP milletvekilleri de şehit ailesine başsağlığı diledi. Şehidin kızı Azra Gül, kollarında babasının fotoğrafıyla annesinin kucağında, ''Babam melek oldu gitti'' diyerek gözyaşı döktü. Sinir krizi ve baygınlık geçirenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Ahmet Bulut cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından Şehit Erhan Gül'ün cenazesi, cenaze aracına konularak köy mezarlığına götürüldü. Bakan Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve milletvekilleri cenazeyle birlikte mezarlığa kadar yürüdü. Mezarlıkta tabutun üzerindeki bayrak, baba Duran Gül'e teslim edildi. Okunan duaların ardından şehit Erhan Gül'ün cenazesi toprağa verildi. Şehit annesini mezarlıkta da yalnız bırakmayan Bakan Şahin, acılı anneyi teselli etmeye çalıştı. -ŞEHİT ANNESİNİN DUYGULANDIRAN SÖZLERİ- Şehit Güllü için Atatepe Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Güllü'nün eşi Huriye, kızı Şenel, oğlu Serdar ve Hanifi, babası Ali, annesi Zeynep ve kardeşi Serkan Güllü'nün yanı sıra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Güllü'nün yakınlarının, başsağlığı dileklerini kabul ederken metanetlerini korudukları görüldü. Törende, Kırıkkale İl Müftüsü Bekir Gerek, öğle namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Güllü'nün cenazesi daha sonra şehitliğe götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Zeynep, oğlunun tabutuna sarılarak, ''Şerefsizleri sevindirmeyeceğim, ağlamayacağım'' dedi. Eşi ve çocukları, şehit Güllü'nün tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Güllü'nün ailesi daha sonra askeri aracın ardından bir süre yürüdü. Bu sırada Hükümet aleyhine slogan atan vatandaşları İl Müftüsü Gerek sakinleştirerek, ''Dua edin'' çağrısında bulundu. -ŞEHİT TEĞMEN'E VEDA- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, cuma günü yaşanan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanarak kaldırıldığı GATA'da şehit olan teğmen Süleyman Özoğlu'nun cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi. Şehit Özoğlu'nun cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Balıkesir Zağnos Paşa Camisine getirildi. Burada öğle namazına müteakip düzenlenen törene, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, CHP Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça, Haluk Ahmet Gümüş, CHP 23.Dönem Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Atilla Gürdere, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kubilay Selçuk, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan, şehit Süleyman Özoğlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Balıkesir Müftüsü Turgut Açari'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Özoğlu'nun naaşı omuzlara alınarak, top arabasına kadar taşındı. Bu sırada baba Mustafa ile anne Habibe Özoğlu, çocuklarının tabutuna sarılarak ağladı. Balıkesirlilerin alkışları ve duaları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanan şehit Teğmenin cenazesi, Balıkesir Başçeşme Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.