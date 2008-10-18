Şehitlere son görev

Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit düşen Ferhat Erdin Amasya’da, Ferdi Sefa Kılıç İzmir’de, Umut Çiftçi Diyarbakır’da toprağa verildi.Hakkâri’de çarşamba gecesi çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden İstihkâm Er Ferdi Sefa Kılıç’ı İzmir’de son yolculuğuna 4 ablası asker selamıyla uğurladı. Kayseri’deki 1. Komando Tugayı Meti Takım Komutanlığı’nda görevliyken operasyon için gönderildiği Hakkâri’de şehit olan Kılıç için Bostanlı’daki Beşikçioğlu Camii’nde tören düzenlendi.Törene İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Ali Karaman, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Erdal Bucak, emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, emekli Ege Ordu Komutanı Orgeneral Fik-ret Küpeli, Hava Eğitim Merkez Komutanı Korgeneral Ziya Güler, İstihkâm Okul Komutanı Tümgeneral Ümit Dündar ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şehit Kılıç’ın 4 ablasından biri olan Yeliz Kılıç, kardeşinin fotoğrafını göğsünde taşıyan bir subaya sarılarak gözyaşı döktü.Hakkâri’de şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Erdin (26), memleketi Amasya’da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene Erdin’in üniformasını giyerek katılan nişanlısı Nuray Sarı, “Sana kırmızı çok yakışıyor yiğidim” diye feryat etti. Annesi Fikriye Erdin ise, “15 gün sonra düğününü yapacaktık oğul” diyerek gözyaşı döktü.Sultan Bayezid Camisi avlusunda yapılan törende anne Fikriye Erdin, baba Abdullah Erdin, abla Fatma Erdin ve şehidin nişanlısı Nuray Sarı sinir krizi geçirdi. Törene şehit nişanlısının üniformasını giyerek katılan Sarı, “Sana kırmızı çok yakışıyor yiğidim. Üzerindeki beyaz hilal de benim gelinliğimin rengi. Sana nasıl kıydılar canım” diye haykırdı.Hakkâri’de şehit düşen askerlerden Jandarma Er Umut Çiftçi, memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi. Çiftçi’nin çatışmada yaralandığı sırada yanındaki arkadaşına, “Şehit olursam beni Diyarbakır’daki köyüme gömsünler” diye vasiyette bulunduğu, İzmir’de oturan ailesinin de şehidin vasiyetini yerine getirdiği belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP’li Osman Baydemir’in, Çiftçi’nin toprağa verildiği Dokuzçeltik köyünden olduğu kaydedildi. Baydemir, şehit köylüsünün cenaze törenine katılmadı.