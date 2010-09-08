-ŞEHİTLERE HÜZÜNLÜ ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Şehit yakınları, arife gününden şehitlerini ziyaret etmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ne sabahın erken saatlerinde gelmeye başlayan aileler, oğullarının mezarlarını suladı çiçekler koydu ve dua etti. Bazı şehit anneleri, oğullarının mezarları başında dualar okuyarak, onlarla konuştu, mezar taşlarındaki fotoğraflarını öptü. Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2009 yılı Eylül ayında şehit olan Jandarma Başçavuş Murat Taş'ın annesi Neriman Taş, mezarı başında fotoğrafına bakarak oğluyla konuştu. Oğluna, ''Asker anasıyım diye seviniyordum, şimdi şehit anasıyım. Kurban olurum sana'' diyen Neriman Taş, fenalık geçirince, diğer şehit yakınları kollarından tutarak, bir banka oturttu ve yüzünü yıkayarak, sakinleştirmeye çalıştı. Kendine gelince, oğlunun mezarının başına tekrar gidip dua etmeye başlayan Taş, ''Başbakan açıldıkça şehit geliyor. Biz onlardan bir şey istemiyoruz, yeter ki şehitler bitsin. İşte bugün bir annenin daha ciğeri yandı. Ateş düştüğü yeri yakıyor'' diye konuştu. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kurulan pusuda, 7 Aralık 2009'da şehit olan Jandarma Komando Cengiz Sarıbaş'ın anne ve babası da oğullarının kabri başında Kur'an okudu. Tüm şehit mezarlarının Türk bayraklarıyla süslendiği Edirnekapı Şehitliği'nde mezar taşlarına tespihler ve muskalar da asıldığı görüldü.