Şehitler, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adının verildiği müzede ölümsüzleşti

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de konuşlu 1. Komando Tugayı\'ndaki General Vecihi Kışlası\'nda yer alan Kıbrıs Müzesi\'nin adı, \'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Müzesi\' olarak değiştirildi. Şehit Tümgeneral Aydın\'ın üsteğmen rütbesindeyken yazdığı ve yürek sızlatan \'Hanke\'ye ağıt\' adlı şiirinin konulduğu müzede ayrıca Suriye\'de yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında şehit olan Mehmetçiklerin fotoğrafları da yer aldı.

Geçen yıl 31 Mayıs\'da Şırnak\'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen \'Cougar\' tipi helikopterde 12 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan 23\'üncü Jandarma Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adı, 2012-2016 yılları arasında görev yaptığı 1. Komando Tugayı\'ndaki General Vecihi Kışlası\'nda yer alan Kıbrıs Müzesi\'ne verildi. İki bölümden oluşan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Müzesi\'nın sağ tarafında tugaya bağlı komandoların üstün gayretleri ile savaşın seyrini değiştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’na ait objeler, sol tarafında ise yine komandoların Doğu ve Güneydoğu\'da terörle mücadele harekat bölgesiyle ilgili objeler sergileniyor.

İLK KIBRIS ŞEHİDİ YÜZBAŞI AKBULUT\'UN MERMİ DELİĞİ OLAN MİĞFERİ

Kıbrıs Harekatı ile ilgili bölümde Türk tarihinin ilk hava indirme harekatını gerçekleştiren komandoların Kıbrıs\'ın Gönyeli Bölgesi\'ne atlayış sırasında sırasında çekin fotoğrafları, havada çelik başlıklı miğfere gelen uçaksavar mermisi ile harekatın ilk şehidi olan Yüzbaşı Sami Akbulut’un üzerinde mermi deliği olan başlığı özel bir yer tutuyor. Bu bölümde Kıbrıs Harekatı sırasında yayımlanan gazetelerin sayfaları, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Türk komandolarına yazdığı övgü dolu mektup, paraşütle yapılan ilk çıkartmanın manifestoları, Yunan ordusundan ele geçirilen bayrak, sancak, flama, askeri malzeme, üniforma, silahlar, askeri doküman ve Kıbrıs haritaları da dikkat çekiyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENİYOR

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Müzesi\'nin diğer bölümünde ise Güneydoğu, Kuzey Irak ve Suriye\'deki operasyonlarda şehit olan güvenlik görevlilerinin fotoğrafları, bölücü terör örgütünden ele geçirilen flama, kitap, fotoğraf, kroki, kimlikler, yabancı paralar, dokümanlar, özellikle Rus malı silah, giysi ve askeri malzemeler yer alıyor.

Bu bölümde ayrıca Suriye\'nin El Bab ve Afrin bölgelerinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında şehit olan Mehmetçiklerin fotoğrafları da \'Şehitler Panosu\'nda yerini aldı.

\'ŞEHİTLERDEN SELAM GELDİ\' ŞİİRİ

Müzede sergilenen objeler arasında dikkat çeken bir başka detay ise adı verilen şehit Tümgeneral Aydın\'ın 1992 yılında Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı \'Hanke\'ye ağıt\' isimli şiiri oldu. Ayrıca, 2016 yılında şehit Aydın\'ın oğlu Tuna\'nın kendisine yazdığı mektup, botları, beresi, askeri kıyafetleri, komando bıçağı, aldığı ödüller, müzedeki özel bölümde sergileniyor. Şehit Tümgeneral Aydın\'ın müzede sergilenen ve yürek sızlatan \'Hanke\'ye Ağıt\' isimli şiiri ise şöyle:

\"Doksan kişiydik biz o gün / Aç, susuz, uykusuz / Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz/ Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların/ Ayrım Hanke Yaylası\'nda, yeşerirken umutlarım/ Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara/Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara/ Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla/ Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla\".

TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN KİMDİR ?

31 Mayıs 2017\'de, 12 silah arkadaşıyla bindikleri askeri helikopterin Şırnak Uludere\'de düşmesiyle şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri’de 1. Komando Tugayı\'nda 4 yıl görev yaptı. Helikopter kazası şehitleri arasındaki en rütbeli isim 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın oldu. Tümgeneral Aydoğan Aydın, Güneydoğu\'da teröristlerle mücadele eden birliğinin başındayken 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsünden sonra yürütülen soruşturmada, ismi sehven darbecilerin hazırladığı listede yer aldı. Bunun üzerine de Aydoğan görevden alındı. FETÖ yüzünden mağdur olan ve bir süre kızakta kalan Tümgeneral Aydoğan Aydın, detaylı soruşturmada masumiyeti ortaya çıkınca bir üst rütbeye terfi etti. Tümgeneral oluncada şehit düştüğü 23. Jandarma Tümen Komutanlığı\'na atandı. Tümgeneral Aydın, son dönemde Şırnak\'taki Kato Dağı bölgesi ve Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki İkiyakalar bölgesinde gerçekleştirilen PKK\'ya büyük darbe vurulmasında büyük rol oynadı. Cephede asker ile birlikte macede vermesiyle \'Asker Aydoğa\' lakabı verilen şehit Aydın, terör operasyonlarında PKK\'ya büyük darbeler indirdi. 1987 yılında Kara Harp Okulu\'ndan mezun olan Aydın şu görevlerde bulundu:

* 1987 Kara Harp Okulu\'ndan mezun oldu.

* 1988-1992 İstanbul 6’ıncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı

* 1992-1998 Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda Tim Komutanlığı

* 1998-2000 Kara Harp Akademisi Öğrenim

* 2000-2001 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Ş.Md.lüğü

* 2001-2008 Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı,

* 2008-2010 Almanya’da NATO Daimi Görev,

* 2010-2012 Gökçeada\'da Komando Alay Komutanlığı,

* 2012-2016 Kayseri Komando Tugay Komutanlığı,

* 2016-2017 Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı.



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