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Şehitler Tepesi'ne Şehitler Anıtı yapılıyor

  Zeki GÜNAL - İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi'nin hemen karşısındaki alana Şehitler Anıtı dikiliyor

07 Ekim 2017 18:53

 

Zeki GÜNAL - İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ\'ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi\'nin hemen karşısındaki alana Şehitler Anıtı dikiliyor.

Anıt için çalışmalar bugün başladı.  Ay yıldızın bulunacağı anıtta yıldızın üstünde bir de polis amblemi olacağı öğrenildi. İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırılarında  39\'u emniyet mensubu, 46 kişi şehit olmuştu.
Hain saldırının ardından  \'Beleştepe\' adıyla anılan yere, Beşiktaş Belediye Meclisi\'nin kararıyla \'Şehitler Tepesi\' adı verilmiş hemen karşısındaki alana da şehitlerin anısına anıt dikilmesine karar verilmişti.


(FOTOĞRAF) 

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