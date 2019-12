Şehitler sonsuzluğa uğurlandı

Hani oralar BBG eviydi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde Aktütün karakoluna yapılan saldırıda şehit olan 15 asker sonsuzluğa uğurlandı.Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Aygör’ün cenazesi, Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Armutlu köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı sendika başkanları katıldı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Aygör, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde slogan attı.Şehidin cenazesinin toprağa verilmesinin ardından bazı vatandaşlar DTP’ye tepki gösterdi. Vatandaşlar, köy mezarlığından ayrılan MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’a, “Meclis’ten PKK’lıları atın, bitsin artık” diye seslendi. Cenazenin ardından bir başka vatandaş da kalabalığa doğru “Öcalan’ı içerde beslemeyin, asın bunu” diye bağırdı.Cenaze törenlerinden ilki dün Diyarbakır’da yapıldı. Saldırıda şehit olan Jandarma er Hakkı Aran’ı son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurladı. Şehit er Bağıvar köy mezarlığında toprağa verildi.Piyade Er Davut İlbaş’ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt’te toprağa verildi. Jandarma Er Davut İlbaş’ın cenazesi için yapılan törene katılan yaklaşık 10 bin kişi terörü lanetleyen sloganlar attı. Şehit Davut İlbaş’ın cenazesi kent merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi. Siirt Valisi Necati Şentürk, şehidin babası Süleyman İlbaş’a, “Bir evladını kaybettin ama artık bu gün bir milyon Mehmetçik senin evladındır” dedi.Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can için de Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tören düzenlendi. Törende Can ailesini yerel yöneticiler, askeri yetkililer ve binlerce Osmaniyeli yalnız bırakmadı.Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rasim Eser için Mersin’in Silifke ilçesindeki evinin önünde tören düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rasim Eser’in, öğle namazının ardından Merkez Alaaddin Camisinde düzenlenecek törenden sonra şehitlikte toprağa verildi. Törene katılan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, “Biz bir ölür, bin diriliriz. Bu devleti bölmeye kimsenin gücü yetmez. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, şehitlerimizin kanını yerde koymayız” diye konuştu.Hanifi ve Fatma Eser çiftinin oğlu olan ve 1983 yılında dünyaya gelen şehit Eser, doğumunun hemen ardından amcası Ahmet Eser'e evlatlık olarak verildi. Yaklaşık 7 yaşına kadar amcasını baba, yengesi Ümmihan Eser'i de annesi olarak bilen şehit Rasim Eser, daha sonra gerçeği öğrenmesine karşın hayatını amcasının evinde sürdürdü. Hanifi ve Fatma Eser çiftinin evliliklerinin 20. yılında bir kız çocuğu olmasıyla, evdeki evlat sevinci ikiye katlandı. İkinci evlat sevincinden 3 yıl sonra Hanifi Eser'in hayatını kaybetmesiyle, evin geçimini şehit Eser üstlendi.Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can'ın (30) cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Can'ın (30) cenazesi, sabah saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Buradan askeri yetkililer, ailesi ve yakınları tarafından alınan şehit Can'ın cenazesi, daha sonra Düziçi ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki baba evine getirildi.Şehidin babası İbrahim Can, annesi Ayşe, kardeşleri Emine, Ülkü ve Duygu Can ile eşi Ayşe Can, evin önünde bir süre bekletilen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Burada fenalaştığı gözlenen İbrahim Can, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Daha sonra sloganlarla kortej eşliğinde İrfanlı Camisi'ne getirilen Şehit Can'ın cenazesi, kılınan namazdan sonra Düziçi Şehitliği'nde toprağa verildi.Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şendoğan Karakuş, cenazenin toprağa verilmesinin ardından, şehidin eşi bir çocuk annesi iki aylık hamile Ayşe Can'a, Türk Bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti, ''O bizim de evladımız. Kesinlikle evladımızın kanını yerde bırakmayacağız'' dedi.Bu arada, Düziçi ve bağlı belde ve köylerde bugün düzenlenen düğün törenlerinde müzik yayını yapılmadı. Şehit haberleri üzerine Osmaniye kent merkezi ve tüm ilçelerde de vatandaşların evlerinin balkonlarına Türk Bayrakları astığı gözlendi.Bir diğer tören de Adana’ydı. Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ozan Onur İlgen’in cenazesi, top arabasındaki tören geçidinin ardından Asri Mezarlık’taki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş İlgen’in 3 yıl önce üniversite sınavında jeoloji mühendisliğini kazandığı, ancak üniversiteye gitmeyerek askerliği tercih ettiği, bir ay önce ise Giresun’dan yeni görev yeri Hakkari’ye tayinin çıktığı öğrenildi.Saldırıda şehit olan diğer askerlerin toprağa verildiği illerse şöyle: Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal Eskişehir’de, Piyade Çavuş İlhan Küçüksolak Kocaeli’de, Piyade Er Ramazan Yeşil Antalya’da, Piyade Er Halil İbrahim Aralık Denizli’de, Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım Erzurum’da, Jandarma Erler Oktay Karakelle ve Çağlar Mengü İstanbul’da, Jandarma Uzman Çavuş Egemen Yıldız İzmir’de ve Piyade Er Muhammet Aydemir Artvin’de toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tören geçişinin ardından Vali Konağı’nda dinlendi.Gül’ün konaktan çıkışını bekleyen bir genç Cumhurbaşkanı makam aracıyla geçerken “Yuh!” diye bağırdı. Bu sırada penceresi açık olan Gül, gence “Ne diyorsun sen!” diye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı’nın makam aracı ve beraberindeki konvoy hızla uzaklaşırken, geride kalan protestocu genç ise polisler tarafından gözaltına alındı.