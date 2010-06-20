Şehitler son yolculuklarında...

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Piyade er Ballan'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi

Cumhurbaşkanı şehit Onbaşı Köksal'ın cenazesindeydi

Şehit Köksal'ın kuzeni Özel izinle cenaze töreninde

Şehit Karan'ın cenazesinde AKP'li Er'e: Ne yüzle buraya geldin, defol git!

Şehit Saydam, Sakarya'dan uğurlandı

Şehit ailelerinden Taksim'de protesto

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki terörist saldırıda şehit olan askerlerden Er Elhas Esendere, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek beldesinde düzenlenen törenle, Piyade Er Süleyman Ballan'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi.Şehit Topçu Er Elhas Esendere'nin cenazesi Van'da yapılan törenin ardından uçakla Gaziantep'e, oradan da ambulansla Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek beldesi Haytalar mezrasındaki baba ocağına getirildi.Cenazenin getirilişi sırasında şehit erin yakınları sinir krizleri geçirdi. Ambulansın içerisinde bulunan Türk bayrağına sarılı tabuta son kez sarılan aile fertleri ve yakınları gözyaşı döktü.Şehit erin babası Çavuş Esendere, oğlunu bu vatana feda ettiğini söyleyerek, ''Ben oğlumu bu vatan için sapa sağlam gönderdim, oğlumu sapa sağlam istiyorum. Bitsin artık bu terör, bazılarının çocukları sahilde askerlik yapıyor. Bizim çocuklarımız neden buralarda askerlik yapıyor. Diğer oğlum Okyar da Hakkari Çukurca'da uzman çavuş. Neden ikisine de aynı bölgede görev yaptırıyorlar'' diye gözyaşı döktü.Şehit erin cenazesi daha sonra, törenin yapılacağı Ericek'teki meydana getirildi. Burada yapılan törende ilk olarak şehit Topçu Er Elhas Esendere'nin öz geçmişi okundu. TSK adına yapılan konuşmanın ardından Kahramanmaraş İl Müftüsü Bekir Gülce tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit erin cenazesi daha sonra askerlerin omuzunda toprağa verilmek üzere Ericek Mezarlığı'na götürüldü.Terhisine 50 gün kaldığı belirtilen şehit Elhas Esendere'nin çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağladığı öğrenildi. Bir kardeşi de engelli olan şehit Esendere'nin diğer kardeşleri Mehmet ve Emrah, cenazenin götürülüşü sırasında ''ben de asker olacağım, senin intikamını alacağım ağabey'' diye gözyaşı döktüler.Cenazeye TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, Vali Mehmet Niyazi Tanılır, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şendoğan Karakuş, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Sezai Akgün, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Fatih Ertürk, şehit ailesinin yakınları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Er Süleyman Ballan'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi.Şehit Süleyman Ballan'ın cenazesi, Van'daki törenin ardından askeri bir uçakla Konya'ya getirildi. Askeri yetkililer ve Ballan'ın yakınları tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanlığından teslim alınan cenaze, buradan Asker Hastanesi'ne götürüldü.Daha sonra cenaze, törenin yapılacağı Mürşit Pınar Camisi'ne götürüldü. Caminin bahçesine toplanan vatandaşlar terör örgütü aleyhine sloganlar attı. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Ballan'ın cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedildi.Törene katılan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, şehidin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tümgeneral Alaeddin Örsal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ergün Koçak, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ateş İrez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Onbaşı Hüseyin Köksal için Cumhurbaşkanı Gül'ün katılımıyla Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi.Törene, Köksal'ın babası Nurettin, annesi Emine ve küçük kardeşi İbrahim'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, CHP'yi temsilen Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Garnizonu'nda görevli bazı generaller, subay ve astsubaylar ile vatandaşlar katıldı.Törene ayrıca, şehitle aynı adı taşıyan ve Hakkâri'de görev yapan amcasının oğlu Hüseyin Köksal ile terörle mücadelede görev almış gaziler katıldı.Cumhurbaşkanı Gül, Kocatepe Camisi'ne gelişinde şehit ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. İkindi namazının ardından şehit onbaşı Köksal için cenaze namazı kılındı. Şehit onbaşının cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Bir süre top arabasında taşınan cenaze, daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. Cenazenin top arabasına taşınması sırasında arkasından yürüyen ve güçlükle ayakta durabilen anne Emine'ye eşi destek oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan anneye yakınları, "dirençli olacağız" şeklindeki sözlerle destek vermeye çalıştı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde, cami avlusunda toplanan ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan çok sayıda vatandaş, terörü lanetleyen sloganlar attı.Bu arada, MHP Grup Başkanvekili Vural, tören alanına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vural, ortada olağanüstü bir durum olduğunu belirterek, "Terör bir sorunsa, teröre uygun araçlarla mücadele edilmeli. Çocukların arkasına saklanıp, suç işleyen zihniyeti sorgulamanın vakti gelmiştir" dedi.Kocatepe Camisi'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne getirilen Köksal'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katılırken Köksal'ın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.Şehit olan uzman çavuş Ömer Kara'nın(24) cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.Şehit Kara'nın cenazesi, Adana Uluslararası Havalimanından Adana'nın merkez ilçe Seyhan Belediyesine ait araçla alınarak Tarsus'un Hacıhamzalı köyüne getirildi.Geniş güvenlik önlemi alınan törene katılanlar, terörü lanetlediÖmer Kara'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.Törene katılanlar mezarlıktan çıkarken AKP Mersin Milletvekili Ali Er'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, ''Vatanı sattınız, yüz olsa buraya gelmezsiniz. Kara çadırın kara çocuğu, yüreğin rahatladı mı, ne yüzle buraya geldin, defol git'' diye bağırdı.Hakkâri'deki saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Er Mutlu Saydam'ın cenazesi Sakarya'nın Arifiye ilçesinde toprağa verildi.Şehit Saydam'ın cenazesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Arifiye ilçesindeki şehit erin evine getirildi. Cenaze aracının gelişi sırasında yaşanan kısa süreli izdihamda baygınlık geçiren iki kişiye ilk yardım ekiplerince müdahale edildi.Şehit Saydam'ın cenazesi daha sonra cenaze nakil aracıyla Sakarya Camisi'ne getirildi. Tören mangası tarafından karşılanan cenaze, askerlerin omuzlarında caminin bahçesine taşındı.Cenaze namazının ardından Saydam'ın naaşı yüzlerce kişinin katıldığı kortej eşliğinde Yukarı Kirazca Mezarlığı'na defnedildi.İstanbul'da şehit aileleri, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki terörist saldırıyı protesto etti.Şehit aileleri ile şehit yakınlarına destek vermek üzere internette sosyal paylaşım ağlarında organize olan grup, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.Ellerinde Türk bayraklarıyla gösteriye katılanlar ''İstanbul uyuma, şehidine sahip çık'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Orduya uzanan eller kırılsın'' diye slogan attı.Şehitler için saygı duruşunda bulunulan gösteride Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'si de okundu.Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi'nin önüne kadar yürüyen grup adına basına dağıtılan açıklamada, ''terör örgütü PKK'nın eli kanlı bir ihanet örgütü olduğu'' belirtildi.Açıklamada, ''Terörle ancak siyasi ve askeri kararlılıkla mücadele edilir. Elinde silah olan en son hain dahi yok edilmeden terörle mücadele başarıya ulaşamaz'' denildi.