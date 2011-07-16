-ŞEHİTLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR ŞANLIURFA (A.A) - 15.03.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki hain saldırıda şehit olan jandarma komando er Ethem Okkay, gözyaşı ve Kürtçe ağıtlarla, memleketi Şanlıurfa'daki köyünde toprağa verildi. Diyarbakır'daki törenin ardından helikopterle Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirilen şehidin cenazesi, buradan askeri yetkililer ve yakınları tarafından alınarak, Olukyanı köyüne götürüldü. Cenazenin ambulanstan indirilip namazın kılınacağı alana getirilişi esnasında şehidin ailesi ve yakınları tabutun başına giderek Kürtçe ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Zaman zaman zılgıtların çalındığı cenaze töreninde şehidin bazı yakınları sinir krizleri geçirdi. İl Müftüsü Ramazan Tahiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak, köy mezarında toprağa verildi. Şehidin tabutuna sarılan Türk bayrağı kardeşlerine teslim edilirken, cenazenin toprağa verilişi esnasında saygı atışı yapıldı. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile vatandaşlar katıldı. Tarım işçiliği için gittiği İzmir'den acılı haberle Diyarbakır'a, oradan da şehidin cenazesiyle Şanlıurfa'ya gelen acılı anne Halime Okkay ile şehidin kardeşleri, cenaze merasimi esnasında gözyaşı, döküp zaman zaman fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği köyde, ekipler fenalık geçirenlere müdahale etti. Vali Nuri Okutan da şehidin anne ve kardeşlerini teselli etmeye çalıştı. Şehit Ethem Okkay'ın babasını 10 sene önce kaybettiği, askerden önce annesi Halime ve ağabeyi Hasan Okkay ile birlikte geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Babası iki evli olan şehidin, üvey kardeşlerinin Gaziantep'te ikamet ettiği, kendisinin ise öz kardeşleriyle birlikte Şanlıurfa'da ikamet ettikleri ve dayılarının soyadını kullandığı öğrenildi. -TÖRENE BAKAN ŞAHİN DE KATILDI- Şehit Jandarma Komando Er Barış Çiçekdağı'nın cenazesi de Gaziantep Yeşilkent Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Jandarma Komando Er Çiçekdağı için Gaziantep Ulu Cami'de tören düzenlendi. Tören dolayısıyla caminin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı ve yoğun güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile Ulu Cami etrafında toplandı. Anne Havva Çiçekdağı, caminin bahçesinde elinde Türk Bayrağı ile ağıtlar yaktı ve ağladı. Havva Çiçekdağı, ''Açmamış gülüm soldu. Barışım'ın bugün düğün günü, ağlamıyorum ben ağlamıyorum ben. Bunlar sevinç gözyaşları. Bütün arkadaşların düğününe gelmiş, bir sen gelmedin. Kurban olayım sana. Oy yavrum oy, oy ciğerim oy. Oy Barış'ım oy, oy barışım oy'' diyerek törene gelenleri de duygulandırdı. Cenazenin getirilişi öncesinde şehit Barış Çiçekdağı'nın kardeşi Cansu Çiçekdağı, cami önünde uzun süre gözyaşı döktü, ''Nerelere gittin ağabey? Niye çıkıp gelmedin karşıma? Ağabeyim, seni böyle mi karşılayacaktım. Sen bizim evimizin neşesiydin. Seni bir daha görebilseydim. Ağabeyim şehit oldu. Ağabey sana kurbanım ben. Ağabeyimin güzelliğine bakın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben burada bekleyeceğim ağabeyimi. Ağabey seni bir daha görmeyecek miyim? Nerelere gittin sen ağabey. Niye gittin de gelmedin. Yolun bu kadar uzun mu oldu?'' diyerek ağıtlar yaktı. Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı. Şahin, cami girişinde gördüğü Cansu Çiçekdağı'na sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Şahin, şehidin annesi Havva Çiçekdağı'nın yanına giderek onu teselli etti. Şehidin kardeşi Cansu Çiçekdağı, ağabeyi şehit Jandarma Komando Er Barış Çiçekdağı'nın cenazesini, asker selamı vererek karşıladı. Bu arada cami bahçesindeki bir grup vatandaş, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kahrolsun PKK. Meclis'te PKK istemiyoruz'' sloganları attı. Yakınları, Şehit Çiçekdağı'nın camiye getirilişi sırasında tabuta sarıldı, gözyaşı döktü. Görevliler, vatandaşları sakinleştirmekte zorlandı. Töreni izleyen basın mensupları, güvenlik güçleri tarafından cenazenin olduğu bölgeden uzaklaştırıldı. Şehit Çiçekdağı'nın cenazesi kortej eşliğinde Yeşilkent Mezarlığına götürüldü ve buradaki şehitlikte defnedildi. -AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU- Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fahrettin Aksu ise memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Uçakla Erzincan'a getirilen Aksu'nun cenazesi daha sonra cenaze aracı ile törenin yapılacağı Terzibaba Camisi'ne getirildi. Aksu'nun cenazesi ardından askerlerin omuzlarında musalla taşına konuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cenaze törenine, şehidin yakınları, çok sayıda vatandaş ile iznini iptal ederek Erzincan'a gelen Vali Abdülkadir Demir, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık katıldı. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Aksu'nun ailesini, yakınları teselli etti. 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ataman, Aksu'nun tabutunu okşadı. Cenazeye katılım dolayısıyla Erzincan-Erzurum karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı top aracıyla, 3. Ordu Komutanlığı bandosunun çaldığı cenaze marşı eşliğinde şehir terminali önüne getirildi. Burada cenaze aracına konan Aksu'nun naaşı, Terzibaba Mezarlığı'nın yanında bulunan 3. Ordu Komutanlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.