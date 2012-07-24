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Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopterin, Dağlıca'da inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Ahmet Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

24 Temmuz 2012 19:55

 

Hakkari'de helikopter kazasında şehit olan askerler ile Hakkari ve Van'da şehit düşen 2 asker son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Çağlar için Ankara Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehit Çağlar'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğle namazına geçmeden önce Çağlar ailesinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Tören boyunca şehidin babası Cemal, annesi Gülizar, kız kardeşleri İlknur ve Huriye Çağlar metanetlerini korumaya çalıştı.

Ahmet Çağlar, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

 

‘Yaşatmak için dünyaya getirdim, şehit oldun’ 

 

Şehit piyade uzman çavuş Muhammed Şahin'in cenazesi, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Şahin için Siteler Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi.

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Hüsniye Şahin, ''Ben seni yaşatmak için dünyaya getirdim. Sen 27 yaşında şehit oldun'' dedi. Şahin'in 6 yaşındaki oğlu Kazım Erdil Şahin, babasının fotoğrafına el salladı.

Cenaze, daha sonra, Şahin'in Yeşiltepe köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından dualar okundu. Şahin'in cenazesi, Yeşiltepe köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit piyade uzman çavuş Regaip Şahin'in cenazesi, Sakarya'da ailesinin 32 Evler Mahallesi’ndeki evine getirildi.

Yakınlarının taziyeleri kabulünün ardından, şehidin naaşı askeri kortej eşliğinde Hacı Bayram Camisi'ne taşındı. Şehidin annesi Sevim, kızkardeşi Fazilet Şahin ve nişanlısı Meliha Yiğit, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Bu arada sıcak nedeniyle baygınlık geçiren bir askere sağlık ekipleri müdahale etti.

Sakarya Müftüsü İlyas Serenli, cenaze namazı öncesinde cemaate seslenerek, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın şehitlerin ölmediğini ifade ettiğini, şehitliğin peygamberlik mertebesinden sonraki en büyük mertebe olduğunu ve ailesinin şehit çocuklarının şefaatine mazhar olacağını söyledi.

Serenli'nin kıldırdığı namazın ardından, askeri kortej eşliğinde cenaze aracına taşınan şehidin naaşı, Serdivan Şehitliği'nde toprağa verildi.

 

Bozkurt köyünde toprağa verildi

 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu'nda el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Ali Bozkurt için de Yenice ilçesinde tören düzenlendi.

Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından, askeri tören yapıldı.

Daha sonra, top arabasına konulan Bozkurt'un naaşı, ilçe içinde bir süre taşındıktan sonra, toprağa verilmek üzere doğduğu köy olan Soğucak'a götürüldü.

 

'Kan yerde kalmayacak'

 

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz köyünde 18 Temmuz'da arazi keşfinden dönen tapu kadastro memurlarına nezaret eden askerlere teröristlerin ateş açması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ümit Akbaş için Fatih'teki evinin önünde tören düzenlendi.

Şehit Akbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin bulunduğu Hırka-i Şerif Mahallesi Türkmen Çıkmazı'na getirildi. Burada kalabalık bir grup, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Karagümrük seninle gurur duyuyor'' şeklinde sloganlar attı.

Daha sonra dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından şehit Akbaş'ın naaşı, askeri törenin yapılacağı Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü.

Şehit erin babası Murat Akbaş, oğlunu son olarak hastanede gördüğünü ve konuşamadığını belirterek, ''İnşallah bu kan yerde kalmayacak. Vatan sağ olsun'' dedi.

Akbaş için Ataköy 5. Kısım'da tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında iki askerin nöbet tuttuğu törende, Cumhurbaşkanı Gül ve diğer protokol üyeleri, şehidin bababı Murat ve annesi Saliha Akbaş'a taziyelerini iletti. Şehidin yakınlarının tören boyunca metanetlerini korudukları gözlendi.

Şehit er Akbaş'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'ne toprağa verildi.

 

 

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