Şehitler ormanının yıpranan Türk bayrakları yenilendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı\'na dikilen Türk bayrakları, güneşin ve rüzgarın etkisiyle solup uçlarından yırtıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bayrakları yenileriyle değiştirdi.

Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına, geçen yıl temmuz ayında hatıra ormanı oluşturuldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı adı verilen alanda, 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank\'ın darbe girişiminde şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ile Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın reklam danışmanı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un adına dikilen çam ağaçlarının da olduğu ormana, dört bölümden oluşumunu temsilen 4 Türk bayrağı dikildi.

ANTALYA VALİLİĞİ\'NDEN TALİMAT

Geçen 1 yılın ardından 4 Türk bayrağının renklerinin solduğu ve rüzgar nedeniyle uç kısımlarının yırtılarak deforme olduğu görüldü. Durumdan haberdar olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimat göndererek Türk bayraklarının yenilenmesini istedi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, orman bölge müdürlüğüne bağlı birimlerdeki bayrakları inceletti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı\'ndaki bayrakları kendilerinin dikmediğini belirten Bölge Müdürü Vedat Dikici, “Bayrak hepimizin bayrağıdır. Bayrakları biz dikmedik ama kurum fark etmez biz gerekeni yapıp bayraklarımızı yeniledik\" dedi.

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