-Şehitler Meydanı'nda Cuma Namazı kıldı TRABLUS (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyareti kapsamında geldiği Libya'da da sevgi gösterileriyle karşılandı. Cuma namazı için Şehitler Meydanı'na gelen Erdoğan'a, Libyalılar sevgi gösterisinde bulundu. Ön sırada saf tutan Erdoğan, Cuma namazını Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, UGK Başkan Yardımcısı Mahmut Cibril ve heyetindeki bakanlarla birlikte kıldı. Cuma hutbesinde meydanı dolduran Müslümanlara seslenen imam, Libyalıların Türk halkını yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İmamın bu sözlerine binlerce Libyalı tekbir getirerek destek verdi. Türk bayrağı ile Libya'nın yeni bayrağının süslediği meydanın çevresindeki binalara da üzerinde Arapça ''Sayın Erdoğan bizimle beraber, tek el'', ''Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Erdoğan'' yazılı pankartlar ile Başbakan Erdoğan'ın dev posteri asıldı. Meydana açılan tüm yollar kapatılırken, Türk güvenlik güçleri ile silahlı Libyalı muhalif güç mensupları, meydanın çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldı. Libyalıların yanı sıra Libya'da yaşayan Türk vatandaşları da Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cuma namazının ardından Erdoğan, meydanda toplanan binlerce Libyalıya seslendi. Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında, Libyalılar sık sık Suriye'deki halk ayaklanmasını destekleyici slogan attı. Meydanda Türk bayrağı taşıyan Libyalı kadınlar dikkat çekti. Erdoğan'ın Şehitler Meydanı'nda kıldığı namazı ve meydanda yaptığı konuşmayı, farklı ülkelerden çok sayıda gazeteci de takip etti.