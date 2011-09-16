T24 LogoT24 Logo
Politika

Şehitler Meydanı'nda Cuma Namazı kıldı TRABLUS (A.A)

16 Eylül 2011 19:57

-Şehitler Meydanı'nda Cuma Namazı kıldı TRABLUS (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyareti kapsamında geldiği Libya'da da sevgi gösterileriyle karşılandı. Cuma namazı için Şehitler Meydanı'na gelen Erdoğan'a, Libyalılar sevgi gösterisinde bulundu. Ön sırada saf tutan Erdoğan, Cuma namazını Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, UGK Başkan Yardımcısı Mahmut Cibril ve heyetindeki bakanlarla birlikte kıldı. Cuma hutbesinde meydanı dolduran Müslümanlara seslenen imam, Libyalıların Türk halkını yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İmamın bu sözlerine binlerce Libyalı tekbir getirerek destek verdi. Türk bayrağı ile Libya'nın yeni bayrağının süslediği meydanın çevresindeki binalara da üzerinde Arapça ''Sayın Erdoğan bizimle beraber, tek el'', ''Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Erdoğan'' yazılı pankartlar ile Başbakan Erdoğan'ın dev posteri asıldı. Meydana açılan tüm yollar kapatılırken, Türk güvenlik güçleri ile silahlı Libyalı muhalif güç mensupları, meydanın çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldı. Libyalıların yanı sıra Libya'da yaşayan Türk vatandaşları da Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cuma namazının ardından Erdoğan, meydanda toplanan binlerce Libyalıya seslendi. Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında, Libyalılar sık sık Suriye'deki halk ayaklanmasını destekleyici slogan attı. Meydanda Türk bayrağı taşıyan Libyalı kadınlar dikkat çekti. Erdoğan'ın Şehitler Meydanı'nda kıldığı namazı ve meydanda yaptığı konuşmayı, farklı ülkelerden çok sayıda gazeteci de takip etti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24