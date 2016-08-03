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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şehitler Köprüsü'nde himmet operasyonu; 50 milyon liralık çek ve 3,5 milyon nakit para yakalandı

Yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan 1 dolarlarda kendi resmi çıktı

03 Ağustos 2016 15:21

Gülen cemaatinin inşaat ve eğitim alanındaki en önemli kasası olarak gösterilen Murat Kılıç yakalandı.

Darbe girişiminin ardından polisin peşinde olduğu Murat Kılıç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kılıç’ın üzerinde ve evinde yapılana aramada 50 milyon TL’lik çek ile 3,5 milyon TL’nin üzerinde nakit para ele geçirildi.

Kılıç ile birlikte çok sayıda 1 dolar da yakalandı. Bazı 1 dolarların üzerinde Murat Kılıç’ın kendi fotoğrafının bulunması dikkat dikkat çekti.

 

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