T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'Şehitler Köprüsü' önerisi Rıdvan Dilmen'den gelmişti

Başbakan Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün isminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildiğini söyledi

26 Temmuz 2016 02:25

Bakanlar Kurulu ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminda öldürülen insanlar anısına Boğaziçi Köprüsü'nün isminin 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olarak değiştirildiğini açıkladı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutu önünde, köprünün isminin "Şehitler Köprüsü" olsu önerisinde bulunmuştu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı, 22 Temmuz gecesi, aralarında Acun Ilıcalı, Arda Turan, Hadise'nin de yer aldığı ünlü isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutu önünde demokrasi nöbetine katılmıştı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ricam olacak. Bence ülkemizin de buna ihtiyacı var. Boğaz Köprüsü'nün ismini Şehitler Köprüsü olarak değiştirip, tarihe geçmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

 

ETİKETLER

rıdvan dilmenboğaziçi köprüsüşehitler köprüsü15 temmuzdarbe girişimi

İlgili Haberler

Başbakan Binali Yıldırım: Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri'ne bağlanacak; yeni anayasa süreci tekrar başladı, HDP de katılabilir

"Boğaziçi Köprüsü'nün ismi 15 Temmuz Şehitleri olarak değiştirildi"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24