'Şehitler Köprüsü' önerisi Rıdvan Dilmen'den gelmişti

Bakanlar Kurulu ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminda öldürülen insanlar anısına Boğaziçi Köprüsü'nün isminin 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olarak değiştirildiğini açıkladı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutu önünde, köprünün isminin "Şehitler Köprüsü" olsu önerisinde bulunmuştu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı, 22 Temmuz gecesi, aralarında Acun Ilıcalı, Arda Turan, Hadise'nin de yer aldığı ünlü isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutu önünde demokrasi nöbetine katılmıştı.



Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ricam olacak. Bence ülkemizin de buna ihtiyacı var. Boğaz Köprüsü'nün ismini Şehitler Köprüsü olarak değiştirip, tarihe geçmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.