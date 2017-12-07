Şehitler için lokma dağıtmayı kabul edince uzlaştılar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BURSA\'da, 38 yaşındaki Mesut Kaygısız\'ı sokakta kedi beslediği gerekçesiyle dövdükleri öne sürülen F.Y. ile N.G. hakkında “Basit yaralama, hakaret ve tehdit” suçlarından soruşturma başlatan savcı, dosyayı uzlaştırmaya sevk etti. Sağlanan uzlaşma sonunda F.Y. ile N.G. adliye önünde şehitler için lokma dağıtarak ceza almaktan kurtuldu.

Mesut Kaygısız, geçen 1 Ağustos günü kedi beslediği sırada çevrenin ekmek kırıntısıyla dolduğunu öne süren F.Y. ve N.G. tarafından darp edildi. Kaygısız kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kulaksız, \'basit yaralama, hakaret ve tehdit\' suçunun yasaya göre uzlaştırmaya tabi olması sebebiyle, dosyayı uzlaştırmacı bilirkişi Sibel Ekren\'e gönderdi. Uzlaştırmacı Sibel Ekren ile görüşen şüpheliler, şikayetçiyle aynı mahallede oturduklarını, şikayetçinin çok sayıda hayvan beslediğini, hayvanları beslerken etrafın ekmek kırıntısı olduğunu, bu konuda birbirleriyle kavga ettiklerini, sonunda istemeden de olsa Mesut Kaygısız’ı yaraladıklarını söyledi.

Şikayetçi Mesut Kaygısız ise şehitler için lokma dağıtılması koşuluyla şüphelilerle uzlaşacağını belirtti. Uzlaştırmacı Sibel Erken de, şüphelilerin uzlaşması halinde haklarında açılması planlanan “Basit yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından istenecek 6 ay ile 2 yıl arasındaki hapis cezalarından kurtulacaklarını söyledi.

Ücreti şüpheliler tarafından karşılanmak üzere, Bursa Adliyesi önünde 500 kişilik lokma dağıtılmasıyla taraflar uzlaştı. Uzlaştırma Savcısı Mehmet Kulaksız\'ın, daha önce Manisa Adliyesinde 6 yıl uzlaştırma savcılığı görevinde bulunduğu, Temmuz\'dan itibaren de görevini Bursa Adliyesinde yürüttüğü belirtildi.

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