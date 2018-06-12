Şehitler için lokma dağıtıldı

İSTANBUL, (DHA)–ESENYURT Belediyesi ve Kars Ardahan Iğdır Dernekler Platformu tarafından şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okutularak lokma dağıtıldı.

Esenyurt Belediyesi Gaziler Parkı Ramazan etkinlik alanında düzenlenen şehitler için mevlit programına binlerce vatandaş katıldı. Hafız ve hocaların okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlere binlerce vatandaş tarafından Fatiha Suresi okundu. Okunan dualar ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından dev kazanlarda pişirilen lokmalar dernek yöneticileri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Mevlit ve lokma dağıtımı programına, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Togay Çoban, Gazanfer Karakaş, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Meclis üyesi Mercan Koç, Esenyurt Belediyesi Dış ilişkiler Müdürü Metin Karakoç, İstanbul Ardahan Kültür Evi Başkanı Efrail Çifçi, Kars Dernek Başkanı Ali Kılıç, Iğdır Dernek Başkanı Ali Sakar, Mahalle muhtarları ve dernek yöneticileri katıldı.

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