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Yaşam

Şehitler için 7 ilde mevlit ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 13:30

-Şehitler için 7 ilde mevlit ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, şehit Mehmetçikler için yarın 7 ilde mevlit okutacak. TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatanın ve milletin birlik ve bütünlüğü için mücadele ederken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçikler ile merhum bağışçılar için yarın öğle namazı öncesi 7 ilde mevlit okutulacağı belirtildi. Mevlitlerin Ankara Çukurambar-Firdevs Camisi, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi, İzmir Alsancak Camisi, Samsun Ulugazi Camisi, Adana Zeynel Abidin Üçgül Camisi, Kocaeli Fevziye Camisi ve Erzurum Mehmet Zahid Kotku Camisi'nde okutulacağı ifade edilen açıklamada, mevlitlere tüm şehit aileleri, gaziler ve halk davet edildi.

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