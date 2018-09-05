Şehitler anıtı önündeki kurtuluş günü etkinliğinde 'Erik Dalı' krizi

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yılı dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde gösteri sunulunca Kaymakam Hasan Çiçek, müdahale etti. Çiçek\'in müdahalesiyle gösteri yarıda kesildi. Günlüce köyü muhtarı Adem İnan, şehitliğin ve günün maneviyatına uygun olmadığı belirtilen müziğin, idari makamlarca müdahalede bulunulmasıyla kesildiğini ve Kur\'an-ı Kerim okunduğunu kaydetti.

Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü için dün ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca ile Emet Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Günlüce Ortaokulu\'nun folklor ekibi, gösteri sundu. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Çiçek\'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kur\'an-ı Kerim okundu.

\'GÜNÜN MANEVİYATINA UYGUN OLMADIĞI BELİRTİLİP MÜDAHALEDE BULUNULDU\'

Etkinlikte \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde sunulan gösteriye dair görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen Günlüce köyünün muhtarı Adem İnan, açıklama yaraka, özür diledi. İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Düzenli ordumuzun ilçemizden geçiş tarihi olan 3 Eylül günü, köyümüz sınırları içerisinde bulunan Cevizdere Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen programı muhtarlığımız olarak yapmaya karar verdik. Bu konuda ilçe protokolünü davet ettik. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, öğrenci şiiri, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunması, Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan\'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması, folklor gösterisi ve halka ikram şeklindeydi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve öğrenci şiirinin okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti öncesi, folklor gösterisine geçildi. Gösteride kullanılan müziğin şehitliğin ve günün maneviyatına uygun olmadığı belirtilerek, idari makamlarımızca müdahalede bulunuldu ve kısa sürede müzik kesilerek, Kuran-ı Kerim tilavetine geçildi. Ben manevi ve milli değerlerine bağlı ve görev yaptığım süre içerisinde, adı geçen şehitliğimizin güzelleşmesi ve korunması adına birçok çalışmada bulunmuş bir Muhtar olarak, manevi değerlerimizi istemeden incittiğim için, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda, Yüce Türk Milletinden özür dilerim.\"

Öte yandan Cevizdere Şehitler Anıtı\'nın 1985 yılında temsili olarak yapıldığı ve anıtın yanında da temsili mezarların bulunduğu belirtildi.



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