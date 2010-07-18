-ŞEHİTLER ABİDESİ'NDEKİ HATA DÜZELTİLDİ ÇANAKKALE (A.A) - 18.07.2010 - Tarihi Gelibolu Yarımadası Milli Parkı'nda bulunan Şehitler Abidesi'nin ayaklarındaki rölyefte, askerlerine hedef gösteren komutanın elinin 6 parmaklı olduğunun fark edilmesiyle ortaya çıkan hata düzeltildi. Çanakkale Boğazı'nın girişinde bulunan ve buradan geçen gemilerin rahatlıkla görebildiği Şehitler Abidesi'nin ayaklarında bulunan ve Mehmetçiğin kahramanlıklarını anlatan 8 rölyef, Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı bir yarışma sonucunda, heykeltıraş Prof. Dr. Ferit Özşen'e yaptırıldı. Abidenin Çanakkale Boğazı'na bakan ayağında yer alan rölyefte, askerlerine hedef gösterdiği tasvir edilen komutanın 6 parmaklı olduğunun vatandaşlarca fark edilmesi üzerine ortaya çıkan hatayı rölyefi yapan Prof. Dr. Ferit Özşen giderdi. Özşen, komutanın elindeki 6. parmağı keserek, hatasını düzeltti. Özşen, yaklaşık 10 yıl önce rölyef yapılırken fark edilmeden bir parmağın fazla bırakıldığını söyledi. Bir sanatçının yaptığı eserinden 5 yıl boyunca sorumlu olduğunu, bu kutsal topraklarda yaptığı böyle bir eserin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen kendisinde sorumluluk hissettiğini ifade eden Özşen, bu nedenle zamanla doğabilecek hataları düzeltmeyi boynunun borcu olarak gördüğünü ifade etti. -''TEŞEKKÜR BEKLERKEN, ELEŞTİRİ ALDIM''- Şehitler Abidesi inşa edildikten sonra 3,5 metre boyutunda abidenin ayaklarında bırakılan düz granit zeminin, Türk sanatçısı tarafından yontulması gerektiğini, o yıllarda kendisi de dahil sanatçıların granit yontamadığını bildirdi. Özşen, şöyle konuştu: ''O dönem her bir bacak için yarışma düzenlendi ve tüm yarışmaları kazandım. 30 usta ile 3 yılda elle yontarak bu işin üstesinden gelebileceğimi düşündüm ama öncelikle bu işte çalışacak ustalara granit yontmasını ardından da figür yapmasını öğretmem gerekiyordu. Bunun çok masraflı olacağını düşünerek İtalya'ya gittim. Graniti duvarda yontması için o zamanın parasıyla 200 bin dolar vererek, 30 tonluk makine aldım. 6 kişilik bir ekiple 9 ay süren bir çalışma yaptım ama bu işten zarar ettim. İtalya'da yaptırdığım makine bana kaldı. Bunun için bankadan çektiğim krediyi ödemek için bir evimi ve bir tarlamı feda ettim. Kültür Bakanlığından bir teşekkür beklerken yıllar sonra fazla yapılan parmaktan dolayı eleştiri geldi. Zarar ettiğim bir işten teşekkür beklerken beceriksizlikle nitelendirilmek yüreğimi sızlattı. Rölyeflerde eksik bir şeyler olsa yine yontarım.''