-ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE BAYRAK DİREĞİ DEĞİŞTİ ÇANAKKALE (A.A) - 13.03.2011 - Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda bulunan Şehitler Abidesi'nin 76 metre uzunluğundaki bayrak direğinin çelik halatı ile direğin üst kısmında bulunan uçak ikaz lambası, 120 ton kaldırma kapasiteli sepetli mobil vinç yardımı ile değiştirildi. Tarihi yarımadada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 96. yıl dönümü törenleri öncesinde başlatılan hazırlıklar kapsamında abidenin yanında yer alan bayrak direğinin üst noktasına İstanbul'dan getirilen ve 84 metre uzunluğa ulaşabilen 120 ton kaldırma kapasiteli teleskopik sepetli mobil vinç sayesinde ulaşıldı. Kış aylarında esen sert rüzgarlar sonucu direğinin üst tarafında bayrağın halat ile birleştiği bölümde oluşan hasar giderildi, güneş enerjisi ile çalışan uçak ikaz lambası da değiştirildi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 76 metre uzunluğundaki bayrak direğinin üst kısmına ulaşabilecek vinç için İstanbul'dan Coşkun Vinç firması ile anlaştıklarını söyledi. Erdoğan, ''Havanın güzel olduğu bu günde halatımızı ve uçak ikaz lambasını yeniledik'' dedi. Şirketin Genel Müdürü Hüseyin Yücel de, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü'nün bayrak direğindeki halatın değiştirilmesi talebi üzerine yarımadaya geldiklerini söyledi. Sepetli platformun, 500 kilogram ağırlığı 84 metreye kadar ulaştırabildiğini belirten Yücel, ''Tarih hazinesinin olduğu, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve ülkemizin geleceğinin tayin edildiği noktadaki böyle bir projede görev aldığımız için firmam adına gurur duydum'' diye konuştu. Bu arada vincin bayrak direğinin üst kısmına ulaşması işlemini çevredeki vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi. Bazı vatandaşlar bayrak direği ile vinci yan yana görüntüledi. -BAYRAK DİREĞİ- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'nin yanında bulunan bayrak direğini, 2008 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptırmıştı. 76 metre uzunluğunda ve abidenin yaklaşık iki katı yüksekliğinde olan bayrak direğine, 18 Mart törenlerinde 337,5 metrekarelik dev Türk Bayrağı gönlere çekiliyor. Diğer günlerde ise 216 metrekarelik bayrak, Çanakkale Boğazı'nın girişinde, boğazdan geçen gemilerin rahatlıkla görebildiği 253 bin şehidin anısına yapılan Şehitler Abidesi'nin ön kısmında dalgalanmaya devam ediyor.