Şehit yüzbaşının F-16'sını düşüren Yunan pilota 20 yıl sonra iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

F-16’yla Ege Denizi'ne gömülen Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan dosyası 20 yıl sonra açıldı. Erdoğan’ın ailesi “F-16’yı Yunan füzesi düşürdü” deyince Yunan pilotun iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu soruşturmasını tamamladı. 20 yıl sonra ilk kez Genelkurmay arşivlerinden iki uçağın radar ve konuşma kayıtları alındı. Pilotla ilgili Yunanistan’da işlem yapılması bekleniyor.

8 Ekim 1996’da Balıkesir’den Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan yönetiminde eğitim amaçlı havalanan F-16 savaş uçağı, Yunanistan’ın Sakız Adası’nın güneyinde düştü. Pilot Yarbay Osman Çiçekli kurtarılırken, Pilot Yüzbaşı Erdoğan uçakla birlikte denize gömüldü. Pilot Erdoğan ve uçağın enkazına ulaşılamadı. Olay resmi evraka “it dalaşı” (dog-fight) ve “kaza” olarak girdi. Olay geçen 20 yılda çeşitli zamanlarda gündeme geldi, tartışmalara neden oldu.

Arşiv açıldı

Çocukları Evrim ve Evrimsel ile avukatları Mehmet Emin Keleş, olayın peşini bırakmadı. Bir süre önce Yunan makamlara olayın soruşturulup ceza davası açılması için başvuru yaptı. Türk makamlara da, Erdoğan’ın kasten öldürüldüğü ve uçağın düşürüldüğü iddiasını taşıyan dilekçe sundu. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu soruşturmasını tamamladı. 20 yıl sonra ilk kez Genelkurmay arşivlerinden iki uçağın radar ve konuşma kayıtları alındı.

Gözler Yunanistan’da

Yunan pilotun radar ses kayıtları Türkçe’ye çevrildi. Olayın tanığı Yarbay Osman Çiçekli’nin yıllar sonra ifadesi alındı. Çiçekli de şikâyetçi olduğunu beyan etti. Savcılık hazırladığı iddianamede Yunan Mirage 2000 pilotu Thanos Grivas’ın ‘kasten öldürme’ ve ‘devletin bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik eylem’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘uçağı tahrip etmek’ten de 12 yılla cezalandırılmasını istedi. Grivas’ın savunmasının alınması ve olaya ilişkin Yunan makamlarınca yapılmış soruşturma varsa belgelerinin suretleri istendi. Gözler şimdi komşuda.

Füzeyle düşürüldü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yunanistan adli makamlarına gönderdiği dilekçede uluslararası sularda gerçekleştiği belirtilen olay şu şekilde anlatıldı:

“Pilot, radar ve Yunan pilotlarına ait konuşma kayıtları incelendiğinde uçağın ateş aldığı ve yanarak düştüğü tespit edilmiştir. Olaydan sonra kurtarılan Yarbay Osman Çiçekli’nin alınan ifadesinde, ‘… uluslararası hava sahasında iken sebepsiz bir şekilde karşı taraftaki uçakların birinden atılan füzeyle düşürüldüklerini’ söylemiştir.”

Kırmızı bülten de çıkarılabilir

Erdoğan ailesi’nin avukatı Mehmet Emin Keleş: “Yunanistan’la adli yardım sözleşmemiz var. Eğer ki Yunan makamlar uymazsa yargılama burada yapılır. Ancak Mavi Marmara’daki gibi yargılama aşamasında da Yunan pilot hakkında tutuklama kararı verilebilir, kırmızı bültenle yine yakalanmasına karar verebilir.”

“O pilot, uçağının burnuna Türk bayrağı çizdi”

Avukat Mehmet Keleş Yunan ve Türk basınında çıkan haberlerden de örnekler göstererek Türk jetinin vurulduğunu iddia etti: “2003’te Hürriyet ‘Kahreden kanıt’ manşeti ve Ertuğrul Özkök köşe yazısı ile konuyu gündeme taşımıştı. Bu haberler, Yunan Krama dergisinde yer alan, Türk F-16’sının bilinçli olarak vurulduğunun iddia edildiği, ‘Yunan Jeti Türk F-16’sını vurdu’ haberine dayandırılmıştı. Habere göre, Yunan pilot Thanos Grivas, 2’nci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan savaş geleneğinde olduğu gibi, uçağına vurduğu uçağın bayrağını çizmişti.”