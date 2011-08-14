-Şehit Yüzbaşının cenazesi Tokat'a getirildi TOKAT (A.A) - 14.08.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal Okul'un cenazesi askeri uçakla Tokat'a getirildi. Askeri uçağın Tokat Havaalanı'na inmesinin ardından Okul'un Türk bayrağına sarılı cenazesi uçaktan alınarak, askerlerin omuzunda askeri helikoptere taşındı. Helikopterle Turhal ilçesine götürülen cenaze, Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Havaalanında Okul'un eşi Yasemin Okul ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Sağlık ekipleri, şehidin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.