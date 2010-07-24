Şehit Yüzbaşı Ankara'da kuvvet komutanlarınca uğurladı

T24 - 18 Temmuz'da Hâkkari'de meydana gelen mayınlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Yüzbaşı Barış İbrahim Yurtseven, memleketi Ankara'da kılınana cenaze namazı ardından toprağa verildi.



Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 18 Temmuz'da meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yüzbaşı Barış İbrahim Yurtseven toprağa verildi.



Şehit Yüzbaşı Yurtseven için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit katıldı.



Orgeneral Başbuğ, Babacan ve diğer yetkililer, Yurtseven'in eşi Gamze Yurtseven ile anne ve babasına başsağlığı dileklerini iletti.



Daha sonra Yurtseven için cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde din görevlisi yaptığı konuşmada, Yurtseven'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Vatanın aziz, bayrağın kutsal, ezanın mübarek olduğunu, dinin bir araya getirici manevi bir faktör olduğunu ifade eden din görevlisi, bunların kutsal değerler olduğunu söyledi. Bu değerler için canını verenlerin şehitlik mertebesine ulaştığını vurgulayan görevli, şehitliğin peygamberlikten sonraki en yüksek mertebe olduğunu ifade etti. Yurtseven'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerce alınarak top arabasına konuldu. Bu sırada cenazeye katılanlar Yurtseven'i selamladı.



Yurtseven'in cenazesi bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü. Şehit Yüzbaşı Yurtseven, şehitlikte dualar arasında toprağa verildi.





