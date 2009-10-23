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Yaşam

Şehit yakınlarından PKK'yı protesto yürüyüşü

23 Ekim 2009 22:20

Terör örgütü PKK üyelerinin teslim olması sırasında yaşananlar, şehit aileleri ve gaziler tarafından protesto edildi.
     Edirnekapı Şehitliği'nde toplanan şehit aileleri ve gazilerden oluşan grup, Eski Edirne Asfaltı'nı bir süre trafiğe kapattıktan sonra sloganlar eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'ni takiben yürüyüşe geçti.
     Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde sona erdi.
     Gruptakiler, burada bir süre daha protestolarını sürdürdükten sonra dağıldı.

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