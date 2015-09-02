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Yaşam

Şehit yakınlarından AKP'li belediye başkanına tepki: Sizi istemiyoruz, daha kaç şehit vereceğiz

Komiser Burhan Gaffar Batman'daki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

02 Eylül 2015 11:19

Batman’da PKK’lılar tarafından uygulama yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Burhan Gaffar'ın acı haberi baba evine ulaştı.

Baba Zeki Gaffar, oğlunun cesedini almak üzere Batman'a gittiği için taziyeler, şehit polis Burhan Gatfar'ın aynı zamanda dayısı da olan kayınpederi Bahri Orhan'ın evinde kabul ediliyor. Taziye evine gelen AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, şehit yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Şehit yakınları Başkan Yanılmaz'a, "Sizi istemiyoruz, daha kaç şehit vereceğiz" diye tepki gösterdi.

 

Eşi de komiser yardımcısı

 

Şehit Burhan Gatfar'ın eşi Semra Gatfar'ın da Batman'da komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit polis memuru Burhan Gatfar'ın bir yıl önce Batman'da çıkan toplumsal gösterilerde, atılan taşla ayağından yaralandığı kaydedildi.

 

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