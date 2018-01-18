Şehit yakınlarına ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası'

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da 17 şehit ailesi ile 4 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.

Bursa Valisi İzzetten Küçük, protokol ile şehit yakınları ve gazilerin katıldığı Tayyare Kültür Merkezi\'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehit ve gazilerin hayat hikayleri anlatıldı. Bu sırada yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Bursa Valisi izzettin Küçük, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömür dileyerek başladığı konuşmasında, “Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Onları aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Memleketimiz, yurdumuz, vatanımız çok zor bir coğrafyada ve tarih boyunca da hep öyle olmuştur. Bu topraklarda binlerce senedir medeniyetler, devletler, imparatorluklar kurulmuş ve yıkılmıştır. Anadolu, medeniyetlerin hem beşiği olmuştur, hem de mezarı. Tarihte bu coğrafyada tutunan sadece biziz. Dünyadaki her gelişme, burayı bir şekilde etkiliyor” dedi.

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu dile getiren Vali Küçük, bin senedir şehit verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bin senedir biz bu topraklarda hür ve özgür olarak yaşıyorsak, bunun en önemli nedeni, bu topraklar uğruna can vermeye hazır insanların mevcudiyetidir. Bin yıldır şehit veriyoruz. Bu da bu coğrafyanın bir medeniyetidir. Bugünlerde de yine etrafımız tekrar karanlık güçlerin, terör örgütlerinin ve onların efendilerinin işbirliğiyle kuşatılmış vaziyette. Biz bunun 10 katı, 100 katı sınavlardan geçtik. Bunlar çok hafif gelir bize. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile bu günleri de geride bırakacağız. Ben tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyorum.”

Konuşmanın ardından şehit ailelerine ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyası\' verildi. Törenin ardından toplu halde fotoğraf çekinildi.

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