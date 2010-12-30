-ŞEHİT YAKINLARINA İŞ OLANAĞI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Anayasa'da şehit yakınları ve gazilerle ilgili pozitif ayrımcılığa yer verilmesiyle, iki şehit yakınına iş imkanı, aylık bağlanmasında malullük ve muhtaçlık şartının kaldırılması, erbaş ve erlerin maaşlarının yükseltilmesi gibi iyileştirmelere yönelik yasa çıkarılması için çalışma başlatıldı. Anayasa'nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesine, ''Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz'' hükmünü içeren ''pozitif ayrımcılığın'' eklenmesiyle bir süredir hazırlıkları devam eden şehit yakınları ve gazilerin haklarını iyileştirecek yasa taslağının kapsamı da netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şehit ve gazilerle ilgili danışman atamasının ardından Cumhurbaşkanlığı'nın öncülüğünde ilgili kurumların katılımıyla geçen Mayıs ayında bir toplantı düzenlenmişti. Toplantıdan sonra, şehit aileleri ve gazi derneklerinden de maddi, manevi ve sosyal haklarına ilişkin toplanan talepler, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Şehitler ve Gaziler İle Toplum Hizmetleri Daire Başkanlığı'na iletildi. Şehit yakınlarından gazilere, terör mağdurlarından Kıbrıs ve Kore gazilerine her kesimin daha fazla hak beklentisi içinde olduğu tespit edildi. Taslak, öncelikle şehit yakını ve gazilerin en fazla talepte bulunduğu 30 başlıktaki beklentileri karşılayacak. İyileştirme yapılacak konular arasında, şehit eşinin yanı sıra anne ya da babasını da kapsayacak şekilde 2 şehit yakınına iş imkanı sağlanması, aylık bağlanmasında ''malullük ve muhtaçlık'' şartının kaldırılması, terör saldırısında gazi olan erbaş ve erlerin maaşlarının yükseltilmesi, terör saldırılarında yaralananlara işe girmede öncelik tanınması, belediye sınırları içinde ücretsiz seyahat hakkının genişletilmesi, köy korucularının mağduriyetinin giderilmesi, terör mağdurlarıyla Kıbrıs ve Kore gazilerine daha geniş haklar verilmesi yer alacak. Yetkililer, başta ikinci şehit yakınına iş imkanı olmak üzere diğer maddi haklardaki iyileştirmelerin devletin imkanları dahilinde yapılacağını, yasa taslağı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Taslak tamamlandıktan sonra Başbakanlık'a gönderilecek ve Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak, buradan da TBMM'ye sevk edilecek. Yetkililer, yasalara göre şehit ve gazi sayılmayan, ancak devlet görevi sırasında terör saldırısı sonucu şehit ya da gazi olan kişileri de kapsama alacak yasa çıkarılmasının ise daha sonra söz konusu olacağını ifade etti.