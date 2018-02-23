Şehit yakınları Reyhanlı saldırısının karar duruşması için Ankara'ya gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013\'te gerçekleşen bombalı saldırılara ilişkin davanın yarın Ankara\'da gerçekleşecek duruşmasına katılmak için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini söyledi.

PTT ve belediye binası yakınlarında iki ayrı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 52 kişinin yakınlarıyla Ankara\'ya gitmek için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, davanın Ankara\'da gerçekleşecek 17\'nci duruşmasında karara bağlanacağını söyledi. Şehit aileleri olarak Ankara 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki son duruşmada sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini belirten Tuna, \"İnşallah güzel bir kararla Reyhanlı’ya döneceğiz” dedi.

\'HİÇ BİR ANNENİN YÜREĞİ YANMASIN\'

Belediye binası yanındaki patlamada kızı Fatma Nur ile ablası Nadire Kuvvet’i kaybeden Hatice Erboz, \"Yavrusunu şehit vermiş bir anne olarak hepimiz acılı günler geçirdik. Yarınki duruşma için Ankara’ya gidiyoruz. Gereken cezalar verilecektir. Türk adaletine güveniyoruz. Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Hiçbir annenin yüreği yanmasın” dedi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği ve tüm vatandaşlar olarak \'Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirten Erboz, “Mehmetçiklerimiz Afrin’deki görevlerini tamamlayıp zaferle gelecekler. Allah Mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin. Geldiklerinde biz de onları Türk bayrağı ile karşılayacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI