-ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE "DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI" DİYARBAKIR (A.A) - 14.11.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ''Yeryüzünde şanlı milletimizden başka, evlatlarını toyla, düğünle ve ellerine kına yakarak vatani görevine gönderen başka bir millet daha yoktur'' dedi. Terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen 6 asker yakını ile 2 gaziye ''Devlet Övünç Madalyası ve Beratının'' verilmesi amacıyla Kültür Sarayı Tiyatro Salonunda tören düzenlendi. Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin mirasçılarına övünç madalyalarını Cumhurbaşkanı adına tevcih etmek üzere toplandıklarını belirtti. Ülke ve Cumhuriyeti tüm değerleriyle korunması ve yaşatılması için canlarını veren tüm şehitleri saygı ve gönül borcuyla andıklarını kaydeden Toprak, tarih boyunca verdiği var olma mücadelelerinden hep zaferle çıkmış olan büyük Türk milletinin, bugün bir bayrak altında hür olarak yaşıyor olmasını, kanlarıyla şanlı bayrağa renk veren şehit ve gazilere borçlu olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, şehitlik ve gaziliği insanlık tarihinin en onurlu payesi olarak gören bir halkın zaferi ile doğduğunu aktaran Toprak, şöyle konuştu: ''Yeryüzünde şanlı milletimizden başka, evlatlarını toyla, düğünle ve ellerine kına yakarak vatani görevine gönderen başka bir millet daha yoktur. Milletimize has bu özellik, sahip olduğu yüce duyguların en başında gelen vatan, millet ve bayrak sevgilerinin destansı bir tezahürüdür. Bu vatan uğruna binlerce şehit verdik. Çanakkale'de, Kafkasya'da, Galiçya'da, Filistin'de ve eğer Birinci Dünya Savaşı'na gidilirse bu ülkede her ailede bir şehide ağlanır. Anneler, babalar, şehit eşleri ve evlatları, acınızın derinliğini yüreğimizde hissediyoruz. Bu madalyalar vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Millet olarak hepimiz biliyoruz ki şehitlik ve gazilik, milletimizin her ferdi için ulaşılabilecek en yüce ve yüksek bir mertebedir. Zaten bu bilinç içerisinde olunmasa, bu acıya hiç kimse dayanamaz. Ama ne mutlu ki sizler bu bilinç ve bu şuur içindesiniz. Onun için de acılarınızı içinize gömüyor ve buna dayanabiliyorsunuz. Gazilerimize ve şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak, onlara destek olmak hem devlet olarak hem millet olarak bizim boynumuzun borcudur.'' Daha sonra Vali Toprak, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak ve 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Akın Öztürk, terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen, Erkan Aslan, Fetullah Selçuk, Ömer Yaman, Sezai Kan, Umut Çiftçi, Zeki Yenal Gülseren'nin yakınlarına, Gazi Ramazan Çınar ve Tuncay Aslan'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratını verdi. Törende şehit er Fetullah Selçuk'un annesi Saliha Selçuk gözyaşlarına hakim olamadı.