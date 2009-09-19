Şehit ve Gaziler Günü törenle kutlandı

MARDİN'de, Şehit ve Gaziler Günü, düzenlenen bir törenle kutlandı. Törende konuşan Mardin Gazi ve Muharipler Derneği Başkanı Fatih Yavuz, ülkenin bütünlüğü ve korunması için Kıbrıs ve Kore’de neler yapıldıysa bugün aynı şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Mardin Cumhurriyet Alanı’nda yapılan törene Mardin Valisi Hasan Duruer, Tugay Komutanı Tuğgeneral Selim Mert, Belediye Başkan Vekili Zeyni Bakırcı, siyasi parti il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene, Vali Duruer, Tuğgeneral Mert ve Belediye Başkan Vekili Bakırcı tarafından Atatürk anıtına çelenk konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Yüzbaşı Ersoy Öz, Mustafa Kemal Atatürk’ün, şehit ve gazilere verdiği önemi anlatarak, şunları söyledi:



“O’nun gaziliğe verdiği önem, Türk Ordusu’na hitaben söylediği, ‘Kahraman Türk Ordusu, sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferlerin millet tarafından takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbeyi ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım’ bu sözlerden anlaşılmaktadır. Bizler, sizlerin bırıktığı zafer meşalesini daha yükseklere taşıyacak ve verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ni sizlerden aldığımız güç, inanç ve özveriyle, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda gerektiğinde gözümüzü kırpmadan canımızı feda ederek sonsuza kadar korumaya ve yaşatma kararlığında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”



Mardin Gazi ve Muharipler Derneği Başkanı Fatih Yavuz ise ülkenin bütünlüğü ve korunması için gerekenlerin yapılması için her zaman hazır olan bir milletin var olduğunu belirterek, “Dün Çanakkale'de, Kore’de ve Kıbrıs’ta ne yaptıysak bugün de aynısını yapmaya hazır bir millet var. Sadece düşmanla değil, düşmanın kandırdığı vatan hainleri ile de iç güvenlik harekatında çarpıştık. Kore’de, insanlık onurunu, Kıbrıs’ta Türk’ün gururunu kurtardık. Bu savaşlara tekrar girmeye hazırız”diye konuştu.

Çeşitli ilköğretim okullardan katılan öğrencilerin şiir okumasından sonra tören sona erdi.









