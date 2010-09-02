-ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ''NAKİL'' KOLAYLIĞI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören şehit ve gazi çocuklarına nakil kolaylığı sağlandı. Şehit ve gazi çocukları, kontenjan ve puan şartı aranmaksızın bu okullar arasında nakil yaptırabilecek. Milli Eğitim Bakanlığının, fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile güzel sanatlar ve spor liseleri yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Söz konusu değişiklikler uyarınca bu okullarda öğrenim görürken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılabilecek. Bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmayacak. Şehit ve gazi çocuklarıyla diğer öğrencilerin nakillerinin uygun görülmesi halinde, en geç 5 iş günü içinde yeni okula başlanacak. Anadolu liselerinde öğrenim gören bir öğrencinin okuldan ayrılması halinde dönüş şansı da olmayacak. Anadolu Liseleri Yönetmeliğindeki ''Ders yılı içinde kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde okullarına geri dönebilirler'' hükmü yürürlükten kaldırıldı. Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, hazırlık sınıflarına ve hazırlık sınıfı olmayan okullarda dokuzuncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanını belirleyen komisyonda, bundan böyle okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, iki öğretmen ve okul aile birliğini temsilen bir velinin yanı sıra okul öğrenci meclisi başkanı da bulunacak. Anadolu öğretmen liselerinde tüm öğrencilere uygulanan etüdün kapsamı daraltıldı. Bundan böyle sadece yatılı öğrencilere günde en az üç saat etüt uygulanacak.